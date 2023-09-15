T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 遭取消參賽資格

T1聯盟原訂將在下周召開開季記者會宣告新賽季相關事宜，不過今天聯盟在上午召開的常務理事會中投票決議，將以「不符參賽資格」為由取消台中太陽隊參賽權，也代表新賽季將以5隊形式開打。

台中太陽在今年6月一度無預警發出抗議聲明，控訴T1聯盟不得片面變更協議內容，一度傳出與T1聯盟召開的常務理事會有意取消太陽參賽權有關，而當時聯盟則是回應，僅是對各參賽球隊參賽權利等相關規範進行說明與進一步的討論。

不過今天上午T1聯盟再度召開常務理事會，並在會中投票決議將以「不符參賽資格」為由取消台中太陽參賽權，據了解主要原因在於太陽在過去兩個賽季有過不少薪資糾紛，這也讓聯盟要求太陽繳交信託與保證金作為參賽要求標準，不過太陽在兩度期限內都未做到。

但聯盟在新賽季即將開打前夕，卻仍決議取消太陽參賽權的決定也顯得相當唐突，尤其太陽在今年休賽季期間仍是持續進行補強，還找來前洋將塔克執掌球隊兵符，在確定太陽將無法參與新賽季後，聯盟也將針對賽程重新進行調整。

T1聯盟聲明如下：