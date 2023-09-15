PLG／直接總冠軍？ 林書豪加盟後國王能排全美國出生5人先發

林書豪加盟新北國王隊，完成與弟弟林書緯同隊打球的夢想，主打美式球風的國王，新賽季有望排出5名美國出生球員，連總教練萊恩（Ryan Marchand）和總經理毛加恩都具備美國國籍。

根據PLG規定，一隊可同時擁有2名華裔球員，前3節2名洋將能同時上場，因此有機會看到林書豪、林書緯、戴維斯、曼尼高（Kenny Manigault）、穆倫斯（Byron Mullens）的豪華先發陣容，5人都是美國出生球員，只有戴維斯因歸化，沒有美國國籍。

值得一提的是，國王2名新洋將比利（Billy Preston）和米歇爾（Tony Mitchell）同樣來自美國。本土長人王柏智休賽季從鋼鐵人轉戰國王，將連2季和林書豪並肩作戰。

鋼鐵人隊上季在林書豪加入前，只拿到2勝17敗戰績；林書豪加入後12場贏10勝，差點闖進季後賽。新北國王上季拿到例行賽第1，在冠軍戰不敵富邦勇士隊，林書豪加盟後球迷紛紛直呼，「兄弟齊心，衝擊總冠軍」、「我王起飛」、「不用玩啦 直接總冠軍」。