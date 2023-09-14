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T1聯盟／聘NBA執教資歷美籍教頭Brian 台北戰神打造團隊競爭力

聯合新聞網／ 綜合報導
台北戰神由美籍教頭Brian(中)領軍。 台北台新戰神隊提供
台北戰神由美籍教頭Brian(中)領軍。 台北台新戰神隊提供

台新育樂今日（9/14）舉行台北台新戰神成軍記者會，宣布由美國籍總教練布萊恩（Brian Adams）接掌臺北戰神球隊兵符。布萊恩過去曾任NBA洛杉磯快艇隊所屬G聯盟球隊安大略快艇隊總教練兩季，2020年加入NBA費城76人隊擔任助理教練共三季，對於首次來台執教表示，「從沒想過會來到台灣，已經迫不及待迎接新賽季到來。」

球團經由顧問黃萬隆教練的推薦，並且共同參與人選討論，最終決定由現年40歲的布萊恩教練擔任總教練。布萊恩教練過去為影像分析出身，於2007年加入NBA波士頓塞爾蒂克隊擔任影像分析師共四個賽季，並在2008年隨隊贏得NBA總冠軍。2011年開始執教生涯，先後擔任哈佛大學（Harvard University）與馬利斯特學院（Marist College）男籃隊助理教練，其中於2011-12賽季幫助哈佛大學單季拿下26勝締造校史紀錄，更連續第二年贏得長春藤聯盟冠軍。

布萊恩教練於2014年加入NBA洛杉磯快艇隊擔任影像分析師，協助總教練瑞佛斯（Doc Rivers），2015年進入助理教練團，後續於2018年擔任NBA洛杉磯快艇隊所屬G聯盟球隊安大略快艇隊總教練，在其帶領下，麾下球員Johnathan Motley入選NBA G聯盟最佳陣容，另一球員Angel Delgado則獲選NBA G聯盟年度新秀。

布萊恩教練於2020年9月再加入NBA費城76人隊擔任助理教練共三個球季，執教生涯曾與知名NBA球星Kevin Garnett、Paul Pierce、Ray Allen、Chris Paul、Joel Embiid、James Harden等人共事，臺北戰神球團表示，「布萊恩教練擁有多年NBA執教經驗，將能為團隊與球員帶來更多幫助，打造具備競爭力的臺北戰神。」

日前已抵台加入球隊訓練的布萊恩教練，對於戰神球員們的練球狀況表示肯定，他認為球員體能狀況維持良好，認真投入訓練的態度、團隊散發的活力、

以及良好的團隊溝通氛圍，與他個人執教理念不謀而合。

布萊恩教練認為，團隊重視的是「尊重」，包括尊重教練、球員以及每場比賽，另外也認為無論在訓練或比賽，團隊之間的溝通、彼此信任與全力以赴的態度，都是前進的動力。面對即將到來的新球季，布萊恩教練表示團隊將會展現全體一致的信念：「認真努力將讓我們更具競爭力。每天的訓練都是向最終的勝利目標前進，我們必定會做足準備，全力為勝利而戰。」

團隊 哈佛大學 洛杉磯 競爭力

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