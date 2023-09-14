T1聯盟／Rina擔任台北台新戰神啦啦隊團長 還有6名「女神」成員

T1職籃台北台新戰神隊今天舉辦成軍記者會，公布啦啦隊「Taishin Wonders」，「氣質女神」Rina將擔任啦啦隊團長。

為了提升球迷看球感受，台新球團邀請高知名度的Rina擔任應援團長，她除了應援和主持經驗豐富，歌唱跳舞樣樣都行。Rina表示，「新的球季將帶來全新應援，希望大家可以多進場為我們加油。」

Taishin Wonders總共有6名成員，都有專屬封號，知名女星洗菜是「籃球女神」、職棒味全龍啦啦隊Queena是「特技女神」，以及2名前領航猿啦啦隊成員「元氣女神」橘兒和「競技女神」Mika，還有「反差女神」俐蓁與「魅力女神」柳柳。

Mika透露近期啦啦隊相當忙碌，大約三周前開始訓練，大家都很期待能站在舞台上表演，期待球迷們能進入和平籃球館，一起為台北戰神加油！