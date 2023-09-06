籃球／我無緣參加男籃U16亞青賽 東亞籃協回覆承認不恰當

台灣男籃因賽制變更，未能參加U16亞洲青年男籃錦標賽，中華籃協今天說，已表達嚴正抗議，東亞籃協承認確有不恰當之處，並表達歉意，籃協已去函亞洲籃總要求給予更合理解釋。

針對U16亞洲男籃錦標賽參賽名單未出現台灣男籃，中華民國籃球協會今天發布新聞稿表示，台灣隊因賽制變更，未獲得參賽資格，籃協第一時間已發信給亞洲籃球總會及東亞籃球協會了解原因。

亞洲籃總當時回覆，參加U16亞錦賽的球隊，將按照各分區名額，從各分區獲得參賽資格。如果因任何原因未能辦理分區預選賽，將根據國際籃球總會（FIBA）世界排名，選出所屬分區的球隊。

東亞籃球協會以U16亞錦賽期間在東亞區安排資格賽的可行性有限為由，決定東亞區U16亞錦賽資格球隊，將根據FIBA排名決定，並強調「這是最適合情況的安排」。

東亞區今年獲得3個參賽席次，由於台灣在東亞區排名在中國、日本、南韓之後，因此無緣參賽。

在接獲東亞籃協回覆後，中華籃協表示，已經去信要求東亞籃協提供相關決議的會議資料及紀錄，後來接獲東亞籃協回覆，「此決定為東亞籃協秘書長（澳門籃協秘書長胡淑芬）及會長（中國籃球名將姚明）兩人共同商討而定，並未告知會員國亦無開會，且承認確有不恰當之處，對於造成中華籃協困擾表示歉意」。

對於東亞籃協作法，中華籃協表達嚴正抗議，除了秘書長李雲翔在參加國際籃球總會（FIBA）會員大會時，當面向東亞籃協秘書長表達外，目前已去信亞洲籃總（FIBA Asia），要求必須給予更合理的解釋。