T1聯盟／台中太陽回應許智超婚外情 宣布助教祥恩加盟

台中太陽隊顧問「鳥總」許智超近日捲入婚外情風波，針對相關爭議，太陽球團發聲明表示，這屬於私人家庭事件，球團無端介入太多。另外球團也正式宣布，愛爾蘭籍教練祥恩（Sean Kilmartin）將擔任新賽季助理教練。

太陽球團表示，許智超教練一事屬於私人家庭事件，球團無端介入太多，僅擔任從旁協助角色。許智超教練在球團職位為顧問，無償協助球隊事務，球團會持續給予許顧問關心。

太陽宣布將聘請現年34歲的祥恩擔任助教。 圖／台中太陽提供

另外太陽也宣布將聘請現年34歲的祥恩擔任助教，協助總教練塔克（Anthony Tucker）打造嶄新球隊風格。祥恩曾代表愛爾蘭國家隊參加U20歐青賽，大學畢業後因傷被迫結束球員生涯，遂而展開執教旅程，在台多年的他，曾擔任松山高中籃球隊客座教練、台灣科技大學籃球隊總教練與PLG新竹街口攻城獅助理教練。

談到即將成為太陽教練團一員，祥恩說：「加入太陽這個大家庭我感到非常榮幸，球團從上到下每個人都很友善，這個賽季我們的目標非常明確，我希望能夠將球員的能力提升到另一個檔次，激發每個人的潛能。我們已做好準備，新的賽季將成為各隊關注的焦點，準備迎接任何挑戰。」

太陽新賽季教練團補強到位，總經理汪蔚傑表示，「很開心祥恩加入，他帶給球隊許多激情與能量，這部分是我們比較缺乏的，他在防守上能夠協助塔克，進攻也可以給予很多建議，尤其他在台灣待了很多年，對台灣文化與球員有一定了解，相信他能為球隊做出貢獻。」

祥恩已加入球隊訓練一個多月，將與總教練塔克為球隊注入全新活力，他說，「我們對於比賽有著相同理解，也會將過往的經驗轉換到賽場上，我會成為塔克的第二雙眼睛，無論在任何細節上，我將盡我所能協助塔克。」