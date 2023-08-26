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籃球／中國體壇接連爆貪腐 奧運銀牌教練被開除黨籍

中央社／ 台北26日電
中國女籃原主教練李亞光被開除黨籍。 北京日報
中國女籃原主教練李亞光被開除黨籍。 北京日報

中國體壇不平靜接連爆發貪腐，繼國足與撞球界之後，曾帶領中國女籃獲得首面奧運銀牌的前總教練李亞光，堪稱中國籃球界看板人物卻被開除黨籍，因他被控涉嫌侵吞公款等違法違紀犯行。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」今天報導說，重慶市紀委監委於今年2月對李亞光展開調查後發現，李亞光長期公車私用，不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國。

報導指出，李亞光退休後還違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項，以致重慶市紀委監委指控他「靠體吃體」，把下屬協會視為「私人領地」。

報導說，重慶市紀委監委另聲稱，李亞光利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

報導指出，重慶市紀委監委表示，李亞光構成職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經重慶市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予李亞光開除黨籍處分。

此外，重慶市紀委監委另按規定，取消他的退休待遇；收繳違紀違法所得，並移送檢察機關依法審查起訴，不法財物也一併移送。

據中國媒體紅星新聞於微博發布的消息，李亞光曾於1991年擔任中國女籃總教練，隔年率隊獲得巴塞隆納奧運銀牌，這也是中國女籃於奧運首次摘銀。

中國籃協1999年評選「新中國籃球運動50傑」，李亞光是其中之一，他歷任的體壇要職包括重慶市體育局黨組成員、副局長，第7屆中國籃球協會副主席等，2018年8月，重慶市府發布他退休的消息。

李亞光涉貪犯行曝光之前，中國國足爆發的貪腐風暴更是震驚體壇，起因是前中國男足主教練李鐵涉嫌嚴重違法而被查，此後包含足協主席、正副祕書長、多個部門的部長，甚至是國家體育總局相關官員紛紛落馬。

據中國媒體北京青年報報導，去年轟動一時的中國撞球界集體涉賭、打假球、操縱比賽的醜聞，涉案情節重大的梁文博及李行今年6月間被處終身禁賽，其餘涉案人等則是被禁賽2年至5年4個月。

世界職業撞球與司諾克協會（WPBSA）今年元月認定，涉案的10人必須答辯，歷經數月針對這項堪稱運動史上最大貪腐案的調查，時隔約莫5個月後宣布懲處。

涉案的趙心童、顏丙濤、梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、陳子凡、張健康，統統被控操縱比賽、交涉球員作弊、投注司諾克等。

巴塞隆納

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