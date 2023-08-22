PLG／新北國王移地訓練巧遇泰托姆 網喊：若是新洋將就好了

運氣也太好！新北國王近期複製去年休賽季行程，赴美進行移地訓練，今天球團粉專po出一張照片，原來是在洛杉磯健身房驚喜巧遇塞爾蒂克巨星泰托姆（Jayson Tatum），球員們紛紛把握機會合影，也讓球迷們直呼太羨慕。

新北國王自8月18日開始，赴美進行為期兩周的移地訓練，由球隊經理洪志虎領軍，隨行的成員有洪志善、李愷諺、簡祐哲、蘇士軒、王柏智、陳俊男和蘇培凱等人，相比去年四位可說是陣容浩大許多。

在這段期間，國王社群也陸陸續續上傳多張移地訓練的紀錄照，包含專業沙灘訓練、欣賞NFL美式足球賽事，今天更上傳了與塞爾蒂克一哥泰托姆的合照，在貼文中小編寫道：「移地訓練的小確幸大概就是，當你走進洛杉磯當地的健身房進行訓練，旁邊也在訓練的是 NBA 明星前鋒泰托姆。」

這篇貼文一發出後也獲得不少反饋，不少球迷都驚呼「好幸運！」也表示為這個難得的機會感到羨慕，更有球迷打趣說道：「要是這張照片是官宣新洋將不知道有多好」、「重磅加盟新北國王」、「歡迎新洋將」、「這身高可以打中鋒了。」