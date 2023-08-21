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T1聯盟／球員出身 原籃協副秘書長王志群接任新秘書長職務

聯合新聞網／ 綜合報導
新任執行長王志群。 T1聯盟提供
新任執行長王志群。 T1聯盟提供

台灣運彩xT1聯盟季外進行組織調整，聯盟秘書長一職將由前中華民國籃球協會副秘書長王志群接任。新任秘書長將以過往多重身份優勢進入聯盟，包含以球團過去運營經驗，強化聯盟與球隊間溝通管道、並利用網路自媒體與創作者身份，整合多方資源、以及運用球員視角為出發點，健全聯盟規章體制等。

王志群畢業於南山高中、臺灣師範大學，2003年開啟長達十年餘的籃球員生涯，2013年則轉戰教練跑道，並曾於中州科技大學籃球隊、台灣師範大學籃球隊與桃園雲豹籃球隊執掌兵符，擁有過球員、教練多重角色。除了球隊任職外，更長期擔任籃球賽事球評，並開創網路節目，擁有多樣行銷創意與資歷。此外，2022-2023年間，也曾任籃球協會副秘書長一職，主理各級國家隊組訓相關事宜。無論是籃球經驗、行政管理及行銷經驗，皆盼能為聯盟注入新意，創造更多效益。

原聯盟秘書長張樹人則因個人生涯規劃離開，會長錢薇娟表示：「樹人總能柔軟又堅毅地向六球團溝通，第二季聯盟從識別系統的改革到整體定位，都必須非常感謝樹人的貢獻。」對於新任秘書長王志群，錢薇娟則說：「志群在籃壇中年輕有為的形象是大家都認可的，看過他在球員與教練時期對籃球的態度，就能知道會走出屬於他自己的一套風格，秘書長這個位置一棒接一棒，各個是強棒！」

對於接任聯盟秘書長，王志群表示：「過去一年觀察聯盟的發展，是持續往正確道路推進的，再次回到聯盟，除了穩定發展之外，希望能朝國際化邁進，促進聯盟與其他國家之間的合作，期望大大提升聯盟在國際上的能見度。」針對聯盟內部改革，王志群也特別強調：「未來將更強化聯盟與球團間的溝通，以共好為最終目標，並以球迷最大利益為考量，打造多元且完善的職業籃球環境。」

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