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瓊斯盃／聽見球員對教練說「不想為你打球」 名球評嘆時代變了

聯合新聞網／ 綜合報導
瓊斯盃在台北和平籃球館進行，吸引大批球迷到場觀戰。 中央社
瓊斯盃在台北和平籃球館進行，吸引大批球迷到場觀戰。 中央社

第42屆瓊斯盃昨晚落幕，中華藍隊本屆拿下第2名；年輕球員組成的中華白隊排第6名。籃球媒體人李亦伸這次擔任賽事球評，昨天他在個人臉書爆料，有位中華隊球員對教練說，「我不想為你打球。」令他非常傻眼。

李亦伸指出，有球員對教練說，「教練，我不想為你打球。」無奈的年輕教練詢問資深教練，「這該怎麼辦，如何處置，還是我們先報到籃協，看籃協如何決定」。資深教練回應：「我會當下請他打包離開國家隊，你不用再這麼委曲辛苦為中華隊打球。」

對此李亦伸感到傻眼，感嘆時代變了，「曾經何時，球員打中華隊居然還能威脅教練，甚至直接開嗆『如果比賽沒登錄我，我明早也不會去練球』。」

李亦伸文末寫道，「是我不夠了解籃球，不懂現在年輕世代價值觀，還是我真的食古不化，該被時代淘汰。這幾天總有一股莫名沈重，台灣籃球是怎麼了！」他表示有「拳頭硬了」的感覺。

瓊斯盃 李亦伸

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