籃球／台裔賀家兄弟激起籃壇新火花 賀博喊不想離開台灣

今年的瓊斯盃男籃賽格外熱鬧，台美混血兄弟檔賀丹、賀博返台披上中華白隊戰袍，激起籃壇新火花。賀丹很樂意明年再回來打瓊斯盃，而賀博更高喊：「不想離開台灣。」

賀家兄弟的媽媽是正港台灣人，爸爸則是非裔美籍，更難能可貴的是，兄弟倆都是文武雙全，哥哥賀丹（Adam Hinton）就讀美國NCAA一級的常春藤名校康乃爾大學，儘管身為大一新鮮人上場時間不多，仍靠著紮實訓練打下良好基本功；弟弟賀博（RobertHinton）是被評價全美4星高中生，明年要升高四，也已和哈佛大學談好加盟的口頭承諾。

兄弟倆雖從小在美國長大，但都認為台灣是他們第2個家鄉，加上他們都在16歲前就取得台灣護照，依照國際籃球總會（FIBA）規定，將來代表台灣男籃出賽將不占歸化名額。

賀博在接受中央社記者專訪時說：「這次參加瓊斯盃真的是很棒的經驗，白隊的成員非常多，像我是高中生，也有大學生、職業球員等，但全隊相處的非常融洽，也因為我是年紀最小的，大家都會給我非常多的鼓勵。」

賀博強調：「可以的話，我根本不想離開台灣，沒想到這1個月過得這麼快，我也希望自己明年能入選中華藍隊。」而他也提到，瓊斯盃的賽程相當密集，對他的體能來說是很大的考驗，「畢竟我才是高中生而已，而且還要跟各國很多職業球員對抗，每天比賽完回飯店，我都要馬上冰敷和治療身體，才能準備好每一天的比賽。」

賀丹則說：「瓊斯盃9天打8場真的是很特別的體驗，過去我在大學時曾歷經2天內打5場，而每天都要把自己調整好到備戰狀態是最難的部分。不過由於課業的關係，每年暑假的瓊斯盃或許是我唯一能穿上台灣球衣的機會，就像今年9月我也無法參加FIBA的賽事。」

賀丹、賀博感情好，私底下也會互相切磋求進步，談到2人如何鼓勵對方，賀博笑說：「這很簡單，哥哥比我大也比我早打籃球，所以我一直在努力追趕他，而他為了不讓我追上，也很努力在練習和磨練球技，這樣我們就會一起進步。」

賀丹則自豪的說：「雖然弟弟現在被評為全美的4星高中生，但如果一對一的話，我可以輕易的打爆他。」

雖然賀博才準備升高四，但已允諾哈佛大學邀約，高中畢業後很可能就會披上哈佛球衣，成為「台裔球星」林書豪的學弟。

賀博說：「其實在來台灣之前，我有請教練試著看看能否聯繫上林書豪，想向他請教一下，我想如果林書豪可以當心靈導師的話，肯定是非常棒的事情。」

賀博也說道：「如果我順利完成大學籃球生涯，我的目標一定就是NBA，但如果因為什麼因素導致我無法在NBA打球的話，我就會嘗試各種機會，來台灣打球當然也會是我想要的選項之一。」

兄弟感情雖然和睦，仍有意見分歧的時候，就像賀博的偶像是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），哥哥賀丹卻是洛杉磯湖人已故球星布萊恩（KobeBryant）。

賀博笑說：「喬丹就是史上最偉大的球員，我知道可能很多人不認同，而且好像每年不認同的人都會變多，但喬丹就是具有殺手特質的球員，他能輕易的解決每一個對手。」

賀丹則認為，布萊恩就像是籃球場上的模範生，「雖然喬丹也很棒，但布萊恩有著最強的心理素質，即便他已經有如此強大的能力，每場比賽他都還是做好百分之百的準備。」

只不過賀丹突然話鋒一轉說：「之前最喜歡的是布萊恩，但最近5年我可能是詹姆斯（LeBron James）頭號粉絲。」這句話一出，也立刻被賀博吐嘈：「看吧，他就是一個善變的人。」

球迷送禮最難忘 賀丹愛火影、賀博最愛海賊王

台美混血兄弟賀丹、賀博今年返台披上台灣白隊戰袍參加瓊斯盃引發轟動，兄弟倆不但感受到球迷熱情，本身就是動漫迷的兩人收到球迷送的公仔，更是讓2人印象深刻、樂不可支。

賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）個性大不同，哥哥賀丹內斂沉穩，弟弟賀博開朗外向，不過2人都有個共通點就是喜歡動漫。

談到這次回到台灣打球的感受，兄弟倆最大印象就是許多支持他們的粉絲，賀博在接受中央社記者專訪時笑說：「這真的太瘋狂了，不論我在場上做出什麼動作，不論有沒有把球投進，大家都很努力的幫我們加油，跟我在美國打球真的很不一樣。」

賀丹也提到：「雖然我們是第1次在台灣打球，但球迷都會幫我準備加油看板，賽後也都會找我們簽名合照，太不可思議了。」

不過讓兄弟倆印象最深刻的，還是球迷送上的公仔。

在接受中央社專訪當天，賀丹、賀博分別開心的拿著火影忍者和海賊王的公仔進來，嘴上笑容完全藏不住。

賀博說：「我最喜歡海賊王裡面的魯夫，我小時候就看過這個動漫，我覺得魯夫不管遇到什麼狀況都能保持著正面的想法去面對，我很喜歡這樣的角色，也是我時常保持微笑的原因。」

只不過賀丹喜歡的卻是火影忍者，聽到弟弟賀博說完後，賀丹也吐槽說：「海賊王太幼稚了啦。」

賀博說：「雖然美國也有賣海賊王的公仔，但一個至少要50元美金（約新台幣1500元），送我的球迷說在台灣一個只要10元美金，我一定會好好保存這個禮物。」

影音平台Netflix將於8月底播出海賊王的真人版影集，身為鐵粉的賀博卻一點都不期待，他沒好氣地說：「真人版通常都演得很爛。」

台灣美食賀博小籠包控 雞心、臭豆腐兄弟也超愛

台灣美食全世界聞名，擁有一半台灣血統的賀丹、賀博兄弟倆不僅熟悉、接受度也高，這次返台參加瓊斯盃最愛的就是小籠包，讓人意外的是，他們對雞心、臭豆腐也相當喜歡。

台灣小籠包舉世聞名，是許多外國觀光客來台旅遊的美食首選。相隔7年再返台的賀丹（AdamHinton）、賀博（Robert Hinton）自然也不會放過，弟弟賀博就笑說：「我在飯店大概連吃了2週的小籠包當早餐。」

賀博在接受中央社記者專訪時說：「飯店每天都會送來小籠包，我開心的不得了，幾乎都會吃光光，飯店連續送來2個星期，我也就這樣吃了2個星期的小籠包當早餐。」

除此之外，兄弟倆對台灣的夜市文化也不陌生，賀丹就提到：「之前回台灣的時候就吃過臭豆腐，這次回台灣也有再吃，我跟弟弟都很愛這道食物，我們都覺得非常美味，唯一的缺點就是吃完臭豆腐後，講話的時候味道都不太好聞，我們還故意吃完後一直跟我爸講話，這對他來說就是一種折磨。」

除了小籠包、臭豆腐外，相隔7年才再度回到台灣的兄弟倆，對台灣食物的接受度變得更高，這次就連外國人都不敢嘗試的雞心都吃得津津有味。

賀博說：「有一次我媽帶了一盒滷味雞心回家，很感謝她沒吃完，我跟哥哥2個人很快的解決了這一盒雞心，真的非常好吃。後來比賽的時候媽媽也有帶來給我們吃，我們就先冰在冰箱，一比完賽就會回飯店拿出來吃。」

除了街邊美食外，最讓兄弟倆想念的，還是那最熟悉的味道，兄弟倆異口同聲地表示：「每次回台灣都會去外婆家，她也都會煮飯給我們吃，雖然相隔7年了，但一切都好像沒變過，我們會把這次回憶都帶回美國好好享受。」