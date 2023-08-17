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瓊斯盃／孫思堯「監視器防守」送分 網：只差沒說歡迎光臨

聯合新聞網／ 綜合報導
中華白長人孫思堯在比賽中出現「監視器防守」，被認為拚戰精神不佳。 截圖自影片
中華白長人孫思堯在比賽中出現「監視器防守」，被認為拚戰精神不佳。 截圖自影片

中華白隊昨天以59：117慘敗美國大學球隊UC Irvine。最令球迷無法接受的是長人孫思堯，他在比賽中出現「監視器防守」，被認為拚戰精神不佳。

中華白首節打完只落後5分，不過次節攻守兩端全面崩盤，被美國打出29：8攻勢，第三節繼續被壓制，三節打完落後45分，終場慘敗58分。

賽後有球迷在PTT發文痛批孫思堯場上的態度，「很少看過打國家隊的比賽還敢在場上擺爛的」、「不要再讓他侮辱國家隊三個字」。其中最明顯的例子是第四節還剩3分23秒時，中華白以56：109落後，美國傳球到籃下，孫思堯有防守機會，卻沒做出任何動作，而是目送對手輕鬆得分。

影片約8:18秒處

球迷紛紛在貼文留言區痛罵，「他這態度真的丟臉」、「國際賽史上最擺爛球員」、「孫三四節在籃下只差沒說歡迎光臨」、「用眼神防守，連移動都懶」、「超爛阿 教練還繼續放」。

孫思堯昨天上場22分28秒，全場9投2中，拿到4分8籃板1助攻1阻攻，有2次失誤1次犯規，正負值為-25。

瓊斯盃 孫思堯

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