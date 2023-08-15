聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓊斯盃／39歲曾文鼎帶頭拚 中華藍3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影

39歲「大房東」曾文鼎今年重新成為國手，相隔5年再披中華藍戰袍在瓊斯盃亮相，昨天他首度上陣就有7分、8籃板、4助攻全能發揮，助隊以88：74收穫3連勝。

曾文鼎上次出戰瓊斯盃已是2017年，他笑說沒想過會再以球員身分出賽，「這種事誰知道？說不定我明年、後年又會打。」不只是中華藍最資深球員，他的資歷在瓊斯盃同樣顯赫，卡達年紀最輕的後衛穆薩年僅15歲，足足比曾文鼎小兩輪。

中華藍總教練桑茂森提到，曾文鼎的加入，包括和球員間的溝通、連結和經驗傳承都有很大作用，且球隊還有李德威曾祥鈞2位中鋒，3人剛好是不同世代的內線代表，如何決定先發是針對對手去調整，也盼曾祥鈞打得更「霸氣」。

曾文鼎從17歲就參加瓊斯盃，20年過去仍在賽場上，他認為心情和年輕時沒有不同，「代表中華隊，上場目標就是贏球。」中華白今年也有17歲的高中生賀博，曾文鼎以過來人身分分享，年輕球員經驗和球技和成人一定有落差，要大膽一點，「每天不斷去嘗試學習，不要怕犯錯，有犯錯有嘗試才會進步，不要怕。」

中華藍主力林庭謙的父親是前裕隆教練林正明，他笑說「從小看鼎哥打球長大」，年幼時對學長印象就是「長頭髮」，「國中打球才知道原來鼎哥那麼厲害！」

卡達 曾文鼎 瓊斯盃 李德威 林庭謙 曾祥鈞

延伸閱讀

瓊斯盃／39歲曾文鼎首度上陣 預約明年再見

圖輯／瓊斯盃林庭謙、阿巴西、阿提諾轟63分 中華藍勝卡達

瓊斯盃／阿巴西、林庭謙各轟21分 中華藍退卡達奪3連勝

瓊斯盃／臨時被徵召 林秉聖：隨時準備好

相關新聞

瓊斯盃／39歲曾文鼎帶頭拚 中華藍3連勝

39歲「大房東」曾文鼎今年重新成為國手，相隔5年再披中華藍戰袍在瓊斯盃亮相，昨天他首度上陣就有7分、8籃板、4助攻全能發...

瓊斯盃／39歲曾文鼎首度上陣 預約明年再見

2017年瓊斯盃出賽後，「大房東」曾文鼎就再沒穿上中華藍戰袍，今年重新加入國家隊，今天對卡達首度出賽就繳出7分、8籃板、...

瓊斯盃／阿巴西、林庭謙各轟21分 中華藍退卡達奪3連勝

中華藍今天瓊斯盃壓軸戰出戰卡達隊，上半場僅領先3分，靠第三節「黑豹」阿巴西11分、林庭謙8分發揮，單節灌進30分拉開差距...

瓊斯盃／偶像就是教練 南韓射手外線轟下伊朗

菜鳥球季上場機會不多，職籃KBL安養KGC射手高燦赫在瓊斯盃把握住機會，單場三分球5投4中飆進15分，加上兩名外援各17...

瓊斯盃／太狠！美國連3場得分破百、勝分超過60分

延續前兩場都破百氣勢，代表美國出戰瓊斯盃的NCAA一級球隊爾灣大學（UC Irvine），今天面對日本得分再達三位數，在...

T1聯盟／招募最高薪啦啦隊！太陽年度甄選開跑

台中太陽球團今天宣布啦啦隊年度甄選開跑，新賽季更邀請啦啦隊資歷豐富的豆芽擔任總監，攜手打造嶄新樣貌的啦啦隊，將帶給球迷全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦