瓊斯盃／39歲曾文鼎帶頭拚 中華藍3連勝

39歲「大房東」曾文鼎今年重新成為國手，相隔5年再披中華藍戰袍在瓊斯盃亮相，昨天他首度上陣就有7分、8籃板、4助攻全能發揮，助隊以88：74收穫3連勝。

曾文鼎上次出戰瓊斯盃已是2017年，他笑說沒想過會再以球員身分出賽，「這種事誰知道？說不定我明年、後年又會打。」不只是中華藍最資深球員，他的資歷在瓊斯盃同樣顯赫，卡達年紀最輕的後衛穆薩年僅15歲，足足比曾文鼎小兩輪。

中華藍總教練桑茂森提到，曾文鼎的加入，包括和球員間的溝通、連結和經驗傳承都有很大作用，且球隊還有李德威和曾祥鈞2位中鋒，3人剛好是不同世代的內線代表，如何決定先發是針對對手去調整，也盼曾祥鈞打得更「霸氣」。

曾文鼎從17歲就參加瓊斯盃，20年過去仍在賽場上，他認為心情和年輕時沒有不同，「代表中華隊，上場目標就是贏球。」中華白今年也有17歲的高中生賀博，曾文鼎以過來人身分分享，年輕球員經驗和球技和成人一定有落差，要大膽一點，「每天不斷去嘗試學習，不要怕犯錯，有犯錯有嘗試才會進步，不要怕。」

中華藍主力林庭謙的父親是前裕隆教練林正明，他笑說「從小看鼎哥打球長大」，年幼時對學長印象就是「長頭髮」，「國中打球才知道原來鼎哥那麼厲害！」