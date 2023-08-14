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瓊斯盃／39歲曾文鼎首度上陣 預約明年再見

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎（中）在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎（中）在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影

2017年瓊斯盃出賽後，「大房東」曾文鼎就再沒穿上中華藍戰袍，今年重新加入國家隊，今天對卡達首度出賽就繳出7分、8籃板、4助攻全能數據，助中華藍88：74擊敗卡達後還笑說，心情和過去並無不同，且明年、後年說不定仍會參賽。

39歲的曾文鼎坦言，2017年後，沒料到還會以球員身份參加瓊斯盃「沒想過，這種事誰知道？說不定我明年、後年又會打。」從17歲打到即將不惑之年，成為中華隊最資深學長的他認為，心態和過往並沒差別，「代表中華隊，上場目標就是贏球。」

今年邀請曾文鼎再加入國家隊的中華藍總教練桑茂森提到，曾文鼎的加入，對中華藍最大幫助除了對環境的熟悉感，還有比賽溝通、連結以及經驗的傳承，「他的比賽經驗是很豐富的，有些球員比較年輕，比較緊張，有他在可能會輕鬆點，他說話的感覺和教練團是不一樣的。」

瓊斯盃進行到第3天，曾文鼎今天首度上陣，桑茂森解釋說，瓊斯盃是9天打8場的密集賽程，每天都會針對一些球員去調整、登錄合適的球員，朝勝利前進。

今天攻下全隊最高21分的林庭謙，父親林正明是前裕隆教頭，真的是「從小看鼎哥打球長大」，他透露小時候不懂籃球，對曾文鼎印象就是「頭髮很長」，「國中打球才知道，原來他那麼厲害！」他解釋說，曾文鼎觀念好，就像球場上另一個後衛，「和他打球真的很舒服。」

看著林庭謙從小毛頭到中華隊接班人的曾文鼎也讚，林庭謙這幾年的進步有目共睹，在中華藍現階段後場吃緊下還要分擔控球任務，十分辛苦，「他很棒，找不到什麼缺點，繼續加油。」

曾文鼎 瓊斯盃 中華隊

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