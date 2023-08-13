瓊斯盃／「黑豹」飛躍記者席！阿巴西轟31分射日

成為本土球員的「黑豹」阿巴西，今天瓊斯盃再度展現驚人身體素質，上半場就轟下25分、全場31分，率隊以86：68輕取以大學明星隊為代表的日本隊，收下2連勝。

阿巴西今天好球不斷，除上半場飆分，第二節末更和中鋒曾祥鈞合作，阿巴西空拋給曾祥鈞完成壓哨的空中接力灌籃，讓現場球迷歡聲雷動，中華藍也帶著51：29領先進入下半場。

第三節阿巴西一次救球煞車不及，直接跳過底線的媒體席，讓和平籃球館上千球迷再爆出高分貝驚呼。

一路領先的中華藍，第四節繼續保持優勢，替補球員也都上陣，最終以86：68收下勝場。

昨天首戰阿巴西就有中華藍本土最高的22分，今天上半場拿25分、第三節追加4分，最終出賽25分鐘、攻下全場最高的31；阿提諾18分、12籃板，有暴扣演出的曾祥鈞8分。