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瓊斯盃／「黑豹」救球飛躍記者席全場驚呼 阿巴西轟31分射日

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瓊斯盃／「黑豹」飛躍記者席！阿巴西轟31分射日

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華藍阿巴西跳投出手。記者曾原信／攝影
中華藍阿巴西跳投出手。記者曾原信／攝影

成為本土球員的「黑豹」阿巴西，今天瓊斯盃再度展現驚人身體素質，上半場就轟下25分、全場31分，率隊以86：68輕取以大學明星隊為代表的日本隊，收下2連勝。

阿巴西今天好球不斷，除上半場飆分，第二節末更和中鋒曾祥鈞合作，阿巴西空拋給曾祥鈞完成壓哨的空中接力灌籃，讓現場球迷歡聲雷動，中華藍也帶著51：29領先進入下半場。

第三節阿巴西一次救球煞車不及，直接跳過底線的媒體席，讓和平籃球館上千球迷再爆出高分貝驚呼。

一路領先的中華藍，第四節繼續保持優勢，替補球員也都上陣，最終以86：68收下勝場。

昨天首戰阿巴西就有中華藍本土最高的22分，今天上半場拿25分、第三節追加4分，最終出賽25分鐘、攻下全場最高的31；阿提諾18分、12籃板，有暴扣演出的曾祥鈞8分。

瓊斯盃因新冠肺炎疫情停辦3年，今年恢復舉行，地主派出2隊捍衛主場，明天第3日賽程中華白休兵，中華藍壓軸場的晚間7點出戰卡達隊。

中華藍阿巴西攻擊籃框。記者曾原信／攝影
中華藍阿巴西攻擊籃框。記者曾原信／攝影

阿巴西 瓊斯盃 曾祥鈞

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