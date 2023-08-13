瓊斯盃／繼母來自台灣 美國隊混血期待來台發展

左手前臂刺著象徵韓國的太極八卦圖案，美國隊的美韓後衛克羅克雷爾（Pierre Crockrell II）不只和亞洲有血緣關係，和台灣還有另層連結，他透露繼母正是來自台灣，這次雖是首度來台但十分喜歡寶島，未來不排除到亞洲甚至台灣發展。

瓊斯盃美國隊是NCAA一級球隊UC Irvine代表，儘管陣中有兩名主力後衛今年轉學，團隊仍展現完整戰力，昨天首戰破百大勝卡達隊，今天面對阿拉伯聯合大公國隊，剩下4分多鐘時得分就破百，克羅克雷爾還有暴扣演出，助隊輕鬆以109：49收下連勝。

UC Irvine總教練透納（Russell Turner）表示，一開始球隊表現雖有點慢熱，不過在背靠背比賽中很快調整、有所回應，也有很多球員能跳出來回應，以球隊表現為榮。

美國今天全員上陣都有分數進帳、6人得分兩位數，包括拿下10分、傳出6助攻的克羅克雷爾，身高183公分的他有一半亞洲血液，生母是韓國人，雖沒拿韓國護照，但十分喜歡亞洲，他笑說：「很樂意來台灣打球！」

克羅克雷爾還透露，繼母正是來自台灣，「在亞洲打職籃，還有打瓊斯盃，都是我的夢想。」他喊說最喜歡食物就是亞洲食物，繼母也和他介紹過鼎泰豐的小籠包，畢業後盼能到亞洲職籃發展。