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瓊斯盃／繼母來自台灣 美國隊混血期待來台發展

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
克羅克雷爾將韓國標誌刺上身。記者曾思儒／攝影
克羅克雷爾將韓國標誌刺上身。記者曾思儒／攝影

左手前臂刺著象徵韓國的太極八卦圖案，美國隊的美韓後衛克羅克雷爾（Pierre Crockrell II）不只和亞洲有血緣關係，和台灣還有另層連結，他透露繼母正是來自台灣，這次雖是首度來台但十分喜歡寶島，未來不排除到亞洲甚至台灣發展。

瓊斯盃美國隊是NCAA一級球隊UC Irvine代表，儘管陣中有兩名主力後衛今年轉學，團隊仍展現完整戰力，昨天首戰破百大勝卡達隊，今天面對阿拉伯聯合大公國隊，剩下4分多鐘時得分就破百，克羅克雷爾還有暴扣演出，助隊輕鬆以109：49收下連勝。

UC Irvine總教練透納（Russell Turner）表示，一開始球隊表現雖有點慢熱，不過在背靠背比賽中很快調整、有所回應，也有很多球員能跳出來回應，以球隊表現為榮。

美國今天全員上陣都有分數進帳、6人得分兩位數，包括拿下10分、傳出6助攻的克羅克雷爾，身高183公分的他有一半亞洲血液，生母是韓國人，雖沒拿韓國護照，但十分喜歡亞洲，他笑說：「很樂意來台灣打球！」

克羅克雷爾還透露，繼母正是來自台灣，「在亞洲打職籃，還有打瓊斯盃，都是我的夢想。」他喊說最喜歡食物就是亞洲食物，繼母也和他介紹過鼎泰豐的小籠包，畢業後盼能到亞洲職籃發展。

有一半亞洲血液的克羅克雷爾提到，亞洲球員很常被低估，盼能扭轉這情形；他對亞洲球員也略知一二，除了「移動長城」姚明、「哈佛小子」林書豪，也知道今年加入中華白隊的賀丹和賀博兄弟，他還透露和效力T1聯盟台南台鋼獵鷹隊的阿修羅有很好交情，他燦笑說：「他有建議我來台灣，我也很樂意，我準備好了！」

美國隊克羅克雷爾嘗試灌籃。記者曾原信／攝影
美國隊克羅克雷爾嘗試灌籃。記者曾原信／攝影
美國隊克羅克雷爾有一半亞洲血統。記者曾原信／攝影
美國隊克羅克雷爾有一半亞洲血統。記者曾原信／攝影

瓊斯盃 台南台鋼獵鷹 T1聯盟

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