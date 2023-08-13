瓊斯盃／賀家兄弟炫技 中華白射日

受到疫情影響停辦3年的瓊斯盃國際籃球邀請賽，昨天展開男子組賽程，揮別日前女子組票房不佳的狀況，男子組首日賽程就開出近滿場的票房紅盤，其中台美混血兄弟賀丹、賀博加入的中華白隊，不僅成為本屆賽事的一大亮點，更在首戰助隊以85：59輕取日本隊拿下勝利。

瓊斯盃女子組賽事於日前落幕後，昨天男子組賽程開打獲得高度關注，其中在前兩場比賽身為今年冠軍熱門隊伍的南韓安養KGC隊與美國大學UC Irvine隊都以大比分差擊敗對手。

至於由鴻海創辦人郭台銘擔任領隊，以國內年輕職籃與大專球員組成，並加入外籍生斑霸與台美混血兄弟檔賀丹、賀博的中華白，更是話題性十足，昨天首戰就有球迷帶著支持兩兄弟的看板進場力挺。

上半場賀博就展現驚人爆發力，多次上演灌籃轟炸籃框的美技，至於賀丹則是有著優於弟弟的處理球與中距離跳投能力。不僅兩兄弟表現搶眼，今年T1聯盟選秀狀元林信寬也在上半場砍進3顆三分球，幫助中華白上半場打完就取得25分領先，最終也26分差距大勝以大學生為班底的日本。

中華白昨天以林信寬砍進5顆三分球拿下20分表現最佳，至於賀丹、賀博則分別有13分、5助攻與12分、7籃板、3抄截演出，對於首度披上中華白戰袍出賽，賀丹坦言直到賽前其實都還很緊張，即使不斷告訴自己要專注在場上，但場邊球迷的熱烈加油聲仍是讓他們無法不注意。

而昨天賀家兄弟的父母、外婆以及親友也都到場觀賽，賀博就表示，過去很少有這樣的機會能夠在如此多家人的面前獻技，也還好最終幫助球隊拿下勝利，沒有漏氣。