瓊斯盃／賀家兄弟為台灣男籃出賽 媽媽：夢想成真

從5年前中華籃協派人接觸，到「台美混血」兄弟檔賀丹與賀博在瓊斯盃披上台灣白隊戰袍，媽媽臧珍卓直呼夢想成真，原本擔心賀丹抱病上陣，看到兒子表現才放下懸著一顆心。

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天在台北和平籃球館開打，「台美混血」兄弟檔賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）首度亮相，代表台灣白出賽，父母和外婆都到場見證歷史性的一刻，兄弟合力攻下25分，率隊以85比59擊退日本大學明星隊。

賀家兄弟的爸爸是非裔美籍、媽媽則是台灣人，媽媽臧珍卓接受中央社記者訪問時表示，中華民國籃球協會5年前曾組教練團到美國洛杉磯訪問，當時就曾與她聯繫，「當時訪問團來有提醒我們，讓我們趕快辦台灣護照」。

由於賀丹、賀博在16歲前已取得台灣護照，未來若入選台灣隊，將不占歸化名額，有助提升台灣隊戰力。

5年前籃協訪問團的一席話，讓臧珍卓開始對未來有憧憬，期盼有一天能看到兒子代表台灣男籃出賽，恰巧賀博今年暑假有空檔，終於完成夢想，臧珍卓興奮之情，難以用言語形容。

好不容易盼到這1天到來，臧珍卓賽前卻相當擔憂，她透露，「Adam對食物有一點點水土不服， 昨天下午練完球，我還帶他看醫生，我一直擔心他的身體狀況」。

臧珍卓直到今天坐在場邊，看到兒子賀丹在場上表現後，才終於放下懸著的一顆心，她稱讚賀丹很有毅力，「這2天只吃土司、麵包和電解水」。

賀家兄弟首秀獲得教頭許皓程高評價，臧珍卓表示：「從小我們就跟小孩子說，只要他們努力，無論比賽輸贏，我們都會非常驕傲。他們年紀那麼小，第1次參加成人賽，又在這麼多國人面前，我覺得他們的表現已經是非常傑出。」

談到賀家兄弟未來是否有機會再度代表台灣出賽，臧珍卓指出，在兼顧學業之餘，若時間能夠配合，「當然很樂意」。