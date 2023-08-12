快訊

田馥甄無預警為他爆哭 哽咽全說了「看懂人情冷暖」

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

瓊斯盃／賀家兄弟為台灣男籃出賽 媽媽：夢想成真

中央社／ 台北12日電
瓊斯盃籃球賽男子組賽程今天開打，中華白台美混血兄弟賀丹（右）與賀博（左）受到矚目。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
瓊斯盃籃球賽男子組賽程今天開打，中華白台美混血兄弟賀丹（右）與賀博（左）受到矚目。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

從5年前中華籃協派人接觸，到「台美混血」兄弟檔賀丹與賀博在瓊斯盃披上台灣白隊戰袍，媽媽臧珍卓直呼夢想成真，原本擔心賀丹抱病上陣，看到兒子表現才放下懸著一顆心。

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天在台北和平籃球館開打，「台美混血」兄弟檔賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）首度亮相，代表台灣白出賽，父母和外婆都到場見證歷史性的一刻，兄弟合力攻下25分，率隊以85比59擊退日本大學明星隊。

賀家兄弟的爸爸是非裔美籍、媽媽則是台灣人，媽媽臧珍卓接受中央社記者訪問時表示，中華民國籃球協會5年前曾組教練團到美國洛杉磯訪問，當時就曾與她聯繫，「當時訪問團來有提醒我們，讓我們趕快辦台灣護照」。

由於賀丹、賀博在16歲前已取得台灣護照，未來若入選台灣隊，將不占歸化名額，有助提升台灣隊戰力。

5年前籃協訪問團的一席話，讓臧珍卓開始對未來有憧憬，期盼有一天能看到兒子代表台灣男籃出賽，恰巧賀博今年暑假有空檔，終於完成夢想，臧珍卓興奮之情，難以用言語形容。

好不容易盼到這1天到來，臧珍卓賽前卻相當擔憂，她透露，「Adam對食物有一點點水土不服， 昨天下午練完球，我還帶他看醫生，我一直擔心他的身體狀況」。

臧珍卓直到今天坐在場邊，看到兒子賀丹在場上表現後，才終於放下懸著的一顆心，她稱讚賀丹很有毅力，「這2天只吃土司、麵包和電解水」。

賀家兄弟首秀獲得教頭許皓程高評價，臧珍卓表示：「從小我們就跟小孩子說，只要他們努力，無論比賽輸贏，我們都會非常驕傲。他們年紀那麼小，第1次參加成人賽，又在這麼多國人面前，我覺得他們的表現已經是非常傑出。」

談到賀家兄弟未來是否有機會再度代表台灣出賽，臧珍卓指出，在兼顧學業之餘，若時間能夠配合，「當然很樂意」。

瓊斯盃 許皓程

延伸閱讀

瓊斯盃／阿巴西、阿提諾聯手飆45分 中華藍輕取菲律賓

瓊斯盃／分享球權火力不間斷 許皓程讚林信寬：不能再要求更多

瓊斯盃／返台首戰獲場邊熱烈支持 賀丹：很難不注意

瓊斯盃／賀博首戰秀爆扣拿12分 中華白輕取日本

相關新聞

瓊斯盃／阿巴西、阿提諾聯手飆45分 中華藍輕取菲律賓

瓊斯盃男子組賽事，在年輕的中華白擊敗日本後，今天壓軸登場的中華藍在出戰菲律賓的比賽中也展現多點開花的攻勢，其中阿提諾與阿...

瓊斯盃／賀博首戰秀爆扣拿12分 中華白輕取日本

瓊斯盃男子組賽事在今天點燃戰火，今年在台美混血的賀家兄弟加入後成為賽事焦點的中華白隊，在首場比賽就展現出年輕球隊的拚勁與...

瓊斯盃／1996年就來過台灣 美國隊主帥曾與鄧肯、柯瑞合作

儘管在今年休賽季期間面臨了主力球員轉學的狀況，但受邀來台參加瓊斯盃的美國NCAA一級球隊UC Irvine仍在來台的首場...

T1聯盟／聯盟強調第3季6隊開打 但不排除新隊取代舊隊

T1聯盟在近日傳出將有第7隊成軍的消息，甚至有可能在新賽季取代台中太陽隊參賽，不過聯盟在今天下午發出聲明強調，新賽季確定...

瓊斯盃／賀家兄弟為台灣男籃出賽 媽媽：夢想成真

從5年前中華籃協派人接觸，到「台美混血」兄弟檔賀丹與賀博在瓊斯盃披上台灣白隊戰袍，媽媽臧珍卓直呼夢想成真，原本擔心賀丹抱...

瓊斯盃／林庭謙代班控球降低破壞力 桑茂森直言很兩難

以杭州亞運為備戰目標的瓊斯盃中華藍，在控球後衛戰力告急的情況下，這次瓊斯盃由林庭謙代班控球工作，而在首場比賽他也繳出16...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦