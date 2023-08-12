瓊斯盃／分享球權火力不間斷 許皓程讚林信寬：不能再要求更多

瓊斯盃籃球賽男子組今天在和平籃球館正式開打，今年因「賀家兄弟」賀丹、賀博等國家隊新面孔而備受關注的中華白隊，首場比賽表現令人眼睛為之一亮，以85：59擊敗日本隊奪下開門紅。賽後總教練許皓程對於團隊發揮相當滿意，除了賀家兄弟精彩的首秀，新科T1聯盟選秀狀元林信寬20分的挹注也讓他直呼「不能再要求更多」。

中華白隊首節就以20分之差奠定勝基，團隊串聯的火力網可說是打得日本隊措手不及。中華白主帥許皓程提到，比賽一開始球員有點緊張，但賀家兄弟、林信寬等人都屬於大心臟的球員，在場上都能確實執行教練的要求，有這三人維持球隊進攻火力是一件「非常幸福的事情」。

首次在台灣賽場獻技的賀丹、賀博兩人分別攻下13分及12分，用火力做自我介紹；而上個月成為T1聯盟史上首位選秀狀元的林信寬更斬獲全場最高20分。賽後林信寬表示，今天能夠有這樣的表現，就是想辦法完成教練託付的任務，這陣子與隊友隊友磨合了許久，也越來越熟悉彼此，在場上時常會溝通，希望接下來的賽事能持續修正比賽中的錯誤。

雖然以26分之差漂亮拿下勝利，許皓程仍指出球隊還有進步的空間，「第一個是失誤太多高達24次，光是第三節就有8個失誤，當然對於年輕球員是不可避免的狀況，球隊中有一些有經驗的後衛，這個點會是回去要再檢討修正的地方。」

許皓程說：「接下來的比賽中會趁著比賽過程和球員一起努力，把比賽給打好。」

這場比賽中華白隊10人有得分紀錄，包含4人得分上雙，無私的團隊球風展露無遺。談到本屆中華白的目標，許皓程期待年輕球員能在未來成為「一軍」，希望每個球員在場上都能分享球，「對於未來中華藍的後援兵力，我們算是『後勤部隊』，所以並沒有設定誰能夠取得比較多的球權，而是誰能夠找到最好的機會。」