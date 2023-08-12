逆轉擊敗美國瑞德福大學 宋昕澔率政大晉級世界大學籃球系列賽冠軍賽

連3年稱霸UBA大專籃球聯賽的政治大學男籃今天在世界大學籃球系列賽4強，靠著宋昕澔攻下22分，率隊以79比75逆轉擊敗美國瑞德福大學，搶下冠軍賽門票。

第2屆世界大學籃球系列賽在日本東京舉行，政大首屆賽事僅拿下1勝苦吞2敗、名列第3，今年在完成UBA大專籃球聯賽3連霸後捲土重來，而本屆的參賽隊伍也從去年的4隊擴增至8隊。

政大陣中除了「最強外籍生」莫巴耶外，還加入新血波波卡，2人同樣都是來自塞內加爾，而剛幫助台灣男籃在成都世界大學運動會奪得隊史最佳第11名的主控游艾喆，也在世大運結束後立即與政大會合。

政大昨天首戰擊敗日本東海大學後，今天與美國NCAA一級排名173名的瑞德福大學（Radford University）爭奪決賽門票。

政大上半場結束仍以35比39落後，第3節甚至一度落後達雙位數，靠著第3節尾聲反攻，以57比56扭轉戰局。

政大宋昕澔在決勝節挺身而出，個人連得7分，包括一次籃下單打不僅進算還賺到加罰、一口氣完成3分打，也率隊打出氣勢。

美國隊在讀秒階段展開瘋狂反撲，接連命中三分球將比分追到只差4分，所幸原先已退場休息游艾喆在倒數6秒再度上場，幫助政大穩住陣腳也守住勝利。

總教練陳子威賽後表示：「球員們今天很棒，賽前心態與身體準備很充分，努力執行戰術跟高水準球員競爭，證明我們真的可以挑戰世界的強度，我們一起創造新紀錄，很榮幸代表台灣跟世界交流。」

宋昕澔堪稱是率隊晉級冠軍戰的頭號功臣，他獨攬22分、6籃板，他謙遜表示，感謝教練團給予機會，他將鞭策自己持續進步；而外籍生莫巴耶則攻下20分、10籃板。