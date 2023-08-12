快訊

田馥甄無預警為他爆哭 哽咽全說了「看懂人情冷暖」

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆轉擊敗美國瑞德福大學 宋昕澔率政大晉級世界大學籃球系列賽冠軍賽

中央社／ 台北12日電
宋昕澔（右）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
宋昕澔（右）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

連3年稱霸UBA大專籃球聯賽的政治大學男籃今天在世界大學籃球系列賽4強，靠著宋昕澔攻下22分，率隊以79比75逆轉擊敗美國瑞德福大學，搶下冠軍賽門票。

第2屆世界大學籃球系列賽在日本東京舉行，政大首屆賽事僅拿下1勝苦吞2敗、名列第3，今年在完成UBA大專籃球聯賽3連霸後捲土重來，而本屆的參賽隊伍也從去年的4隊擴增至8隊。

政大陣中除了「最強外籍生」莫巴耶外，還加入新血波波卡，2人同樣都是來自塞內加爾，而剛幫助台灣男籃在成都世界大學運動會奪得隊史最佳第11名的主控游艾喆，也在世大運結束後立即與政大會合。

政大昨天首戰擊敗日本東海大學後，今天與美國NCAA一級排名173名的瑞德福大學（Radford University）爭奪決賽門票。

政大上半場結束仍以35比39落後，第3節甚至一度落後達雙位數，靠著第3節尾聲反攻，以57比56扭轉戰局。

政大宋昕澔在決勝節挺身而出，個人連得7分，包括一次籃下單打不僅進算還賺到加罰、一口氣完成3分打，也率隊打出氣勢。

美國隊在讀秒階段展開瘋狂反撲，接連命中三分球將比分追到只差4分，所幸原先已退場休息游艾喆在倒數6秒再度上場，幫助政大穩住陣腳也守住勝利。

總教練陳子威賽後表示：「球員們今天很棒，賽前心態與身體準備很充分，努力執行戰術跟高水準球員競爭，證明我們真的可以挑戰世界的強度，我們一起創造新紀錄，很榮幸代表台灣跟世界交流。」

宋昕澔堪稱是率隊晉級冠軍戰的頭號功臣，他獨攬22分、6籃板，他謙遜表示，感謝教練團給予機會，他將鞭策自己持續進步；而外籍生莫巴耶則攻下20分、10籃板。

宋昕澔 UBA 陳子威 NCAA

延伸閱讀

籃球／全家海神高捷盃燃戰火 蘇文儒、邱子軒登場獻技

女足世界盃／瑞典2比1剋日本 晉級4強賽迎戰西班牙

裕隆集團70永續行動 長期推廣籃球運動扎根

中西州大稱王、世新封后 佛光盃相約明年見！

相關新聞

瓊斯盃／阿巴西、阿提諾聯手飆45分 中華藍輕取菲律賓

瓊斯盃男子組賽事，在年輕的中華白擊敗日本後，今天壓軸登場的中華藍在出戰菲律賓的比賽中也展現多點開花的攻勢，其中阿提諾與阿...

瓊斯盃／賀博首戰秀爆扣拿12分 中華白輕取日本

瓊斯盃男子組賽事在今天點燃戰火，今年在台美混血的賀家兄弟加入後成為賽事焦點的中華白隊，在首場比賽就展現出年輕球隊的拚勁與...

瓊斯盃／1996年就來過台灣 美國隊主帥曾與鄧肯、柯瑞合作

儘管在今年休賽季期間面臨了主力球員轉學的狀況，但受邀來台參加瓊斯盃的美國NCAA一級球隊UC Irvine仍在來台的首場...

T1聯盟／聯盟強調第3季6隊開打 但不排除新隊取代舊隊

T1聯盟在近日傳出將有第7隊成軍的消息，甚至有可能在新賽季取代台中太陽隊參賽，不過聯盟在今天下午發出聲明強調，新賽季確定...

瓊斯盃／賀家兄弟為台灣男籃出賽 媽媽：夢想成真

從5年前中華籃協派人接觸，到「台美混血」兄弟檔賀丹與賀博在瓊斯盃披上台灣白隊戰袍，媽媽臧珍卓直呼夢想成真，原本擔心賀丹抱...

逆轉擊敗美國瑞德福大學 宋昕澔率政大晉級世界大學籃球系列賽冠軍賽

連3年稱霸UBA大專籃球聯賽的政治大學男籃今天在世界大學籃球系列賽4強，靠著宋昕澔攻下22分，率隊以79比75逆轉擊敗美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦