瓊斯盃／首戰大敗給美國近70分 卡達主帥希望球員重視「態度」
第42屆威廉瓊斯盃男子組比賽於今天熱鬧開打，來自西亞的卡達也迎來首場比賽，卡達在此役不敵爭冠熱門美國NCAA一級球隊UC Irvine，以38：105大分差吞下賽會首敗。賽後卡達主帥史科托波拉斯（ Thanasis Skourtopoulos ）表示陣容組成偏年輕，因此會更注重球員們的態度，也希望透過本屆賽事累積小將們的經驗。
卡達總教練史科托波拉斯執教國家隊經驗豐富，2014至2017年是希臘國家隊助教，後續接任希臘主帥至2021年，目前則是將一路執掌卡達兵符至2027卡達世界盃。曾經執教過世界強權希臘，史科托波拉斯認為台灣的籃球氛圍跟希臘一樣熱情，這是卡達籃球界可以努力的方向。
此外，史科托波拉斯提到，本次瓊斯盃不只球員偏年輕，球隊到了五天前才正式組成，甚至有部分球員兩天前才會合。面對磨合更久、更有默契的NCAA一級球隊，這是場艱難的比賽。但他也認為，透過瓊斯盃能讓這些有才華的球員認識到高層級的賽事，對於備戰後續亞運、世界盃很有幫助。為此自己也特別注重球員的態度，強調明天又是新的比賽，希望這場敗仗不會打擊球員信心。
今天攻下全隊最多分的路易斯（Michael Lewis）也贊同教練的說法，他表示自己身為球隊的領導者，更在意隊友的心態。路易斯說，大家磨合時間不長，相比之下對手準備充足，相信他們能在新的NCAA賽季有好成績。
路易斯提到，這是一支年輕的隊伍，而在吞下一場大敗後，能不能重拾信心，將會決定接下來這周的賽事發展。
卡達下一場比賽將會在8月13日迎戰伊朗。
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