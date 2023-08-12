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瓊斯盃／林信寬飆三分、賀博爆扣 中華白半場領先25分

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
賀博上半場攻下8分，其中包括兩度爆扣得分。記者余承翰／攝影
賀博上半場攻下8分，其中包括兩度爆扣得分。記者余承翰／攝影

瓊斯盃男子組賽事在今天點燃戰火，其中由我國新生代好手以及台美混血兄弟賀丹、賀博組成的中華白隊，在首場比賽面對日本隊，在上半場打完林信寬、賀丹合力攻下23分，加上賀博也有精采爆扣演出下，中華白就以54：29領先日本隊。

中華白今年以國內職籃、大專年輕搭配上外籍生斑霸、台美混血兄弟檔賀丹、賀博組成，並邀請到鴻海創辦人郭台銘擔任領隊。

而年輕的中華白碰上同樣以大學生為班底的日本隊，在首節就展現強大進攻火力，一度拉出22：4的開節攻勢，在首節中華白就有8人有得分紀錄，其中又以今年T1聯盟選秀狀元、台啤雲豹隊林信寬攻下9分表現最佳，其中包括投進2顆三分球。

至於首度打瓊斯盃的賀丹、賀博在上半場同樣表現活躍，幾次精采的快攻與切入單打動作更是讓現場球迷情緒沸騰，其中賀博更是在第二節最後階段有一次試圖單手隔扣對手的表現，儘管球未能進框，但仍是造成對手犯規站上罰球線，隨後他更是在中場休息前於隊友助攻下，於底線完成單手爆扣，幫助中華白在上半場打完以54：29領先日本。

瓊斯盃 林信寬 T1聯盟

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