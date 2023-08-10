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籃球／周桂羽李愷諺傷退 林秉聖等3人加入瓊斯盃中華藍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林秉聖。圖／T1聯盟提供
林秉聖。圖／T1聯盟提供

第42屆瓊斯盃男子組即將於12日起開打，正在集訓中的中華藍隊因為傷兵過多，中華籃球協會在今天宣布，經男籃選訓委員會議開會決議增加林秉聖、魏嘉豪、張家禾三位球員補強後場陣容，代表中華藍隊參加瓊斯盃比賽。

中華藍隊近期受到傷兵困擾，李愷諺與周桂羽兩位因傷退訓，後場人力吃緊，12日起瓊斯盃男子組每隊將進行8場賽事，急需人手補強陣容戰力，經徵詢奧運資格賽預選賽及世大運優秀球員後，林秉聖、魏嘉豪、張家禾表達參賽意願，籃協也取得所屬球隊同意。

中華籃協指出，谷毛唯嘉、高錦瑋、林俊吉因身體傷勢須休養不克加入，游艾喆正隨校隊出國移地訓練，經籃協男籃選訓委員會議討論通過，由林秉聖、魏嘉豪、張家禾加入中華藍隊參加第42屆瓊斯盃比賽。

陣容調整後中華藍隊名單增加至18位球員，分別為林庭謙、阿巴西、林秉聖、劉錚、魏嘉豪、陳盈駿、謝亞軒、張家禾、吳永盛、陳冠全、周伯勳、曾祥鈞、李德威、阿提諾、盧峻翔、李啟瑋、曾文鼎、王皓吉。

瓊斯盃 張家禾 陳盈駿

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