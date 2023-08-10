瓊斯盃女籃／台灣藍不敵韓國 總教練賽後說重話

中央社／ 台北9日電
2023威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組台灣藍隊9日進行最後一戰，球員陳晏宇（前中）拿下全隊最高23分，可惜台灣藍仍以76比93不敵韓國隊，本屆賽事拿下第3名。 中央社
2023威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組台灣藍隊9日進行最後一戰，球員陳晏宇（前中）拿下全隊最高23分，可惜台灣藍仍以76比93不敵韓國隊，本屆賽事拿下第3名。 中央社

亞運培訓隊為主體台灣藍，今晚在瓊斯盃女籃賽最後一戰以76比93不敵韓國、名列第3。台灣藍總教練鄭慧芸說，若不能改善防守缺失，「亞運不要說拿牌，後面比賽也會打得不好看。」

威廉瓊斯盃籃球賽女子組賽事，今天在台北和平籃球館進行最後一天賽程，台灣藍與韓國隊前4戰打完同為3勝1敗，兩隊今天封關戰碰頭，贏家將可拿下亞軍。

台灣藍今天防守不夠確實，加上前2節就出現10次失誤，半場結束以38比46落後，儘管效力中國女子籃球聯賽（WCBA）四川金強藍鯨的台灣好手陳晏宇，下半場在外線飆分，依舊難敵多點開花的韓國，藍隊最終以17分差落敗。

陳晏宇攻下台灣藍全隊最高的23分，外加5助攻，而陳薇安進帳19分；韓國則以李昭喜的31分最高。

台灣藍總教練鄭慧芸賽後接受聯訪時表示，在中鋒欠缺優勢情況下，前鋒必須扛起更多責任。

除指望前鋒扮演進攻發動，鄭慧芸也提到，若想增加贏球機率，團隊還必須做好防守，她認為，若球員後續訓練仍無法改善防守缺失，「亞運真的不要說拿牌，後面比賽也會打得不好看。」

瓊斯盃女子組賽事告一段落後，亞運培訓隊將前往澳洲移地訓練，鄭慧芸表示，期待世大運球員加入後，能為團隊增加更多刺激和火花。

陳晏宇表示，目前培訓隊還不是完整陣容，大家都還在磨合，但在林蝶、彭曉彤等世大運好手加入後，希望能以最快速度整合，「大家可以拭目以待。」

日本隊本屆5戰全勝封后，韓國4勝1敗獲得亞軍，台灣藍3勝2敗名列第3，台灣白2勝3敗排名第4，菲律賓1勝4敗排名第5，而5戰全敗的伊朗墊底，接下來男子組賽事將於8月12日登場。

日本選手吉田舞衣獲得MVP和最佳5人的殊榮，而陳晏宇則是唯一入選最佳5人的台灣球員。

瓊斯盃 亞運 林蝶

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