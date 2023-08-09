籃球／男籃不打奧運預選賽 郭台銘當瓊斯盃中華白領隊

2023年奧運資格賽預選賽地點公布在敘利亞後，中華籃協即與相關單位持續關注該國情勢，由於近日內主辦城市大馬士革仍有安全疑慮，且代表隊前往敘利亞僅能從鄰國入境以車輛接駁方式至大馬士革，基於代表隊職隊員安全擺在優先考量，中華籃協也在今天宣布確定不參加本次比賽。

中華籃協指出，在不確定參賽的因素下，奧運資格賽預選賽代表隊仍進行了兩周集訓，為賽事做好充足準備，但基於前往比賽城市之安全疑慮仍無法克服，代表隊在完成階段訓練後，已歸建回所屬球隊。

至於即將在12日開打的瓊斯盃男子組賽事，中華籃協也在今天宣布將由永齡基金會創辦人郭台銘出任第中華白隊領隊，且在永齡基金會大力支持下，12日起至20日男子組比賽期間，總計提供每日賽事限量公益門票給18歲以下青少年及學童、公益團體免費進場，一同進場觀看瓊斯盃精彩賽事，為中華隊加油。

中華籃協指出，永齡基金會長期關懷台灣弱勢、青少年及學童福祉，並長期支持台灣體育運動發展。為了讓國內更多喜愛籃球運動的青少年及兒童能夠走進球場，實地感受瓊斯盃的熱情與魅力，永齡基金會也特別贊助每日賽事限量免費門票，開放給18歲以下青少年及兒童球迷以及社會公益與弱勢團體免費索取門票觀賞比賽。

中華籃協強調，中華白隊是由極具潛力的年輕新生代學生球員組成，永齡基金會長期關心台灣體育生態，關注年輕學生選手養成系統與職業發展環境，在此次瓊斯盃國際賽事，中華白隊內有不少極具潛力的年輕選手，蓄勢待發上場一戰國際職業選手，為國爭光，永齡基金會也期許為台灣籃球人才培育注入新的能量與未來的潛力。