瓊斯盃／中華藍內戰壓白隊 保留戰力明壓軸戰抗韓

瓊斯盃女籃第4日壓軸戰上演「姐妹鬩牆」戲碼，中華藍第一節雖一度落後，靠第二節26：11的單節攻勢拉開差距，最終以79：56擊敗中華白，收下第3勝，明天壓軸戰將對決南韓，爭取第2名成績。

停辦3年的瓊斯盃女籃今年共有6隊，採單循環後直接排名，日本是目前唯一全勝隊伍，中華藍和南韓4天賽程打完同是3勝1敗，明天對決等於第2名決定戰。

南韓今年由WKBL釜山BNK Sum代表來台，中華藍總教練鄭慧芸提到，BNK Sum和WSBL衛冕軍國泰去年就曾交流，當時國泰飛到南韓，今年換國泰當東道主，瓊斯盃前BNK Sum就先來台移地訓練，除和國泰打了2場比賽，也和中華藍進行2場交流，雙方各拿1勝。

「她們有3個國家隊成員，之前友誼賽已經有抓了些節奏，彼此熟悉了，可以有比較好的掌控。」鄭慧芸期待明天壓軸戰雙方能有很好的身體抗衡，讓中華藍有更多對抗機會，今天在拉開領先下也讓主力鄭伊秀、林育庭和陳薇安等做些體力調節，第四節還五上五下，讓全員都上陣。

鄭伊秀今天只上場20分鐘但展現高效率，攻下全場最高19分，第二節開始包辦中華藍前7分的她說：「早上開會過程有強調，前面幾隊身高有點落差，今天身高相仿，有些對位甚至有身高優勢，有幾球我都在低位單打，成功率相對高。」

中華白第一節還能緊咬比數，但第二節僅拿11分，第三節又被中華藍打出15：4攻勢，攻下全隊唯一兩位數14分的後衛劉惠茹坦言，對上學姊多少有點壓力，儘管教練團都提醒「不是學妹就要被壓在下面」，剛開始仍被嚇到，「學姊強度上來後就有點害怕，節奏被學姊帶走，比較亂一點。」

被鄭慧芸點名特別看防的王游乙文也說，對上學姊，應該勇敢去打，但「太往心裡去」，反而放不開手腳，下半場調整心態才漸入佳境，「希望可以從一開始就能找回放開來打的感覺。」

中華白目前1勝3敗，明天最終戰碰全敗的伊朗將爭取第2勝。