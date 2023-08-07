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籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸

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籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪。 圖／PLG提供
林書豪。 圖／PLG提供

林書豪下一季去哪支球隊還是未知數，今天有陸媒和蒙古媒體指出，林書豪下賽季可能轉戰蒙古聯賽。

根據陸媒報導，歐洲籃球及NBA選秀專家王健表示，「小道消息，林書豪可能加盟蒙古聯賽。」不過陸媒認為，蒙古聯賽通常不會花大錢聘請外援，所以林書豪加盟到蒙古聯賽的消息有待證實。

蒙古媒體則指出，「蒙古球隊IHC Apes已經和林書豪經紀人取得聯繫，希望林書豪能加盟，雙方已進行薪資談判。」

林書豪

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