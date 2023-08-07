籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸
林書豪下一季去哪支球隊還是未知數，今天有陸媒和蒙古媒體指出，林書豪下賽季可能轉戰蒙古聯賽。
根據陸媒報導，歐洲籃球及NBA選秀專家王健表示，「小道消息，林書豪可能加盟蒙古聯賽。」不過陸媒認為，蒙古聯賽通常不會花大錢聘請外援，所以林書豪加盟到蒙古聯賽的消息有待證實。
蒙古媒體則指出，「蒙古球隊IHC Apes已經和林書豪經紀人取得聯繫，希望林書豪能加盟，雙方已進行薪資談判。」
Пээ Базарваань! "Нэг өдрийн хаан" Жереми Линтэй МСБХ-ны Үндэсний Дээд лигийн IHC Apes баг холбогджээ!— Zolbooᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@ZolbooUrtnasan) August 5, 2023
UPDATE: Эхний ээлжинд хувийн бие төлөөлөгчтэй нь холбогдож, цалин хөлсийн судалж байгаа аж. Ай Эйч Си Эйпс баг түүнийг эгнээндээ нэгтгэх хүсэлтэй байна.🇲🇳🇲🇳🏀🏀 pic.twitter.com/AakLP4SZap
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