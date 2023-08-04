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第二屆台灣籃球名人堂入選名單公布 劉世珍、朱聲漪、賴連光3人獲選

聯合新聞網／ 綜合報導

社團法人台灣籃球名人堂協會4日舉行第二屆票選名人開票作業，由大律師洪國勛及監事徐凱旋公證，由於評選委員審慎選擇，總共提名17人只有3人達到入堂門檻，不過為加速銜接時代並及時肯定籃壇前輩的貢獻，今年典章委員會與提名委員會深入交換意見後，在評選規章以外開外掛，增加特別表彰名額由本會理事會審核通過，提名未跨過入堂門檻者也列入特別表彰，近日整理之後即將公布。

今年提名委員會提出四大類共17位名單，再交由評選委員會42位委員票選，7月16日召開評選委員會議時，有18位現場完成圈選密封，其餘24位由本會郵寄選票，8月1日截止投票後，共回收35份選票，依規章須獲得四分之三也就是27票始得以入堂，4日在一統徵信會議室開票結果，特殊貢獻類劉世珍28票，教練類朱聲漪27票，男子球員類賴連光30票連袂跨進台灣籃球名人堂。

第二屆入堂慶典預定於年底，在體育署主辦的台灣運動產業博覽會12月31日下午壓軸登場，在更好的場地、更多的觀眾及更強的文宣加持下，令眾多愛籃球的朋友共襄盛舉，同時在博覽會的10天期間，本會亦將展示台灣籃球70年以前的文物，及台灣籃球名人堂入堂慶典的相關資料，推進台灣籃球歷史、文化、倫理、傳承。

入堂者簡介／

特殊貢獻類：劉世珍

劉世珍。 聯合報系資料照
劉世珍。 聯合報系資料照

生於1926年1月12日，卒於2002年3月19日體壇大老劉世珍不但涉獵多項運動推展，還在新聞界及杏壇名滿天下，很難想像他的時間怎夠分配，而且還能笑口常開談吐幽默，素以博聞強記為人津津樂道，隨時信手拈來體壇趣聞，令人捧腹大笑製造歡愉氛圍。

「二爺」年少時遭逢戰亂，對日抗戰勝利後先畢業於國立南京臨時大學體育科，再赴上海體育學院深造，1947年應邀來台進入台南師

範學校任教，再由同鄉好友王屏周教授推介，而至師範大學前身之台灣省立師範學院體育系執教，後更遍及文化大學、東吳大學、警察大學、台北工專、華夏工專等校春風化雨。

經歷包括全國第一批國際籃球裁判、台灣新生報記者、香港華僑日報體育主編、中國時報撰述委員、民生報論壇及中華日報特約主筆、台灣電視今日體育節目主持人、體育記者聯誼會會長、台灣省體育會總幹事、中華奧會委員及執行委員、全國體育總會常務理事、全國籃球協會總幹事、常務理事、副理事長。

國際事務 則有國際籃球總會女籃委員、亞洲職業籃球協會發起人、中央委員、東亞籃球協會執行委員、亞洲籃協副會長、全國籃協國際會議代表、籃球發明百年國際會議代表、兩岸體育交流座談會代表等，並獲亞籃協終生成就獎。

教練類：朱聲漪

朱聲漪(上)。 聯合報系資料照
朱聲漪(上)。 聯合報系資料照

「智多星」小咪朱聲漪1926年8月26日生於江蘇宜興，空軍官校27期畢業，逝於2020年9月28日。

球員生涯自空軍官校男籃隊到大鵬隊、克難隊，入選中華男籃參加1952年芬蘭及1956年墨爾本奧運。教練資歷包括大鵬、虎風、台林、飛駝、華航、電信、公賣金龍等甲組球隊，中華隊第二屆台北亞洲賽助理教練，第五、六屆亞運會總教練，第二十三屆奧運會總教練，第七屆亞洲賽總教練。

教練生涯中1970年曼谷亞運會對菲律賓之役，以奇兵姿態75：64結結實實的打敗了亞洲籃球王國，全場球迷歡聲雷動，中華隊球員興奮的把朱聲漪抬起在肩上慶祝，誰知對日本可勝之戰卻未能把持住精神落敗，本來幾乎到手的銀牌竟直落四強之末，朱聲漪回國後檢討自己也為國手們叫曲，並退出國家隊教練陣容。

球員類男子：賴連光

球員賴連光(左)。 聯合報系資料照
球員賴連光(左)。 聯合報系資料照

以過人彈性護衛籃板球著稱的賴連光，因體能超優、個性憨厚，在籃壇被冠以「騾子」稱號，曾連續九度入選中華隊，計有三屆奧運（赫

爾辛基、墨爾本、羅馬）、三屆世界盃（巴西、智利、菲律賓）、兩屆亞運（馬尼拉、東京）及一屆亞錦賽（菲律賓），九次國手參加的全數是國際籃總錦標賽，成為超罕見的「大四喜」國手，是台灣籃壇參加國際正式錦標賽次數最多的一人。

賴連光是台灣籃壇第一個全盛時期「三軍球場年代」的頂尖球星，是中華隊榮獲世界盃第四及亞錦賽亞軍的主幹，與陳祖烈、唐雪舫同時獲選為首屆亞洲盃籃賽明星球員。

體育 菲律賓 奧運 馬尼拉 門檻

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