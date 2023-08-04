T1聯盟／簡賀宇疑涉暴力案 台新採高道德標準終止合作

前T1聯盟台啤英熊隊球員周伯勳，於今天傳出被合併後的台啤雲豹隊釋出，P聯盟攻城獅隊馬上宣布網羅，一出一進的轉折，令外界好奇，而周伯勳今天下午在個人IG上PO文，對前東家台啤隊用詞尖銳，「遇到西瓜只能嘆

2023-08-03 19:31