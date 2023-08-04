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T1聯盟／才剛獲選簽約…簡賀宇疑涉暴力案 台新：終止合作

T1聯盟／簡賀宇疑涉暴力案 台新採高道德標準終止合作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新隊在今年T1選秀會上挑中簡賀宇（中）=. 中央社
台北台新隊在今年T1選秀會上挑中簡賀宇（中）=. 中央社

T1聯盟台北台新今年在選秀會首輪第4順位選入的世新大學後衛簡賀宇，在今天傳出疑似涉入暴力事件，台新育樂公司也在晚間發出聲明，強調經溝通後雙方將終止合作關係。

台新聲明如下：

針對簽約球員疑似涉入暴力事件，台新育樂公司表示，經溝通，雙方將終止合作關係。

球員簡賀宇於今年7月14日選秀獲選，選秀後球隊依照聯盟規定與球員簽約。球團於今日接獲相關消息，隨即約談球員進行調查。據了解，該社會暴力事件發生於今年選秀前，然而選手行為對青少年及社會大眾影響重大，本公司對所有球員或從業人員均採取高道德標準立場，不接受任何違法或不符社會期待之非正當行為。對與球員終止合作關係，深表惋惜。

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