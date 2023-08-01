籃球／佛光盃大學邀請賽 男、女16支球隊較勁

因為疫情影響停辦3年的佛光盃大學籃球邀請賽，將從明天起在高雄巨蛋連打6天。今年包括日本、紐西蘭、馬來西亞都是派出男、女隊參賽，競爭勢必相當激烈。

今年參賽的球隊，女子組地主推出佛光大學、世新大學和台北市立大學迎戰，外隊有日本名古屋學院大學、菲律賓德拉薩大學、美國阿拉斯加大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊。

男子組地主有政治大學、世新大學、高雄師範大學坐鎮，外隊包括美國德克薩斯中西州立大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊、日本名古屋學院大學和菲律賓光明大學等隊。

「2023 佛光盃大學籃球邀請賽」連打6天，前4天為預賽，女子和男子隊伍將分成A、B組進行單循環賽，8月6日、7日分別為4強和冠軍戰。

佛光大學女子籃球隊教練楊淑淨在接受媒體訪問時表示，期待這場賽事可以增進國際賽經驗較不足的佛光隊的實戰經驗，而球員連文鈴提到，有信心展現最好的球技。

佛光大學校長何卓飛在致詞時以「重磅回歸、精采絕倫」形容這場疫後的佛光盃籃球賽。他特別強調比賽高手雲集，也力邀民眾觀賽。