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籃球／中華男籃世大運慘敗 網熱議國內史上天賦最高球員是誰

聯合新聞網／ 綜合報導
田壘（左）、陳信安（中）、林志傑（右）。 報系資料照
田壘（左）、陳信安（中）、林志傑（右）。 報系資料照

成都世大運中華男籃首戰以70比100不敵立陶宛，第二戰又以60比118慘敗巴西。不過政治大學控衛游艾喆的表現獲得球迷肯定，就有網友就好奇詢問，「台籃史上天賦最高的球員是誰？」

昨天中華隊碰上巴西，開場巴西就打出15比0攻勢，儘管中華隊回穩，首節打完只落後9分，但第二節分差又被拉開到18分，第三節更遭到31：11攻勢徹底擊垮，終場以60比118慘敗。游艾喆本場比賽繳出8分5助攻4籃板5抄截的數據。

有球迷在PTT以「台籃歷史天賦最高的球員？」為題發文，指出游艾喆和陳盈駿很有天賦，並詢問新生代的游艾喆、林庭謙，中生代的陳盈駿、劉錚、林韋翰，黃金世代的林志傑、曾文鼎、陳信安田壘誰的天賦最高。

除了上述名單外，也有球迷點名年輕世代的阿巴西、賀丹、賀博及馬建豪，還有前國手「籃球博士」鄭志龍。最多球迷認為的人選則是田壘，「壘哥，毫無疑問」、「絕對是田壘，現在200的人有誰有這樣的體能」、「就是田壘，身高、靈活度、速度尤其投籃那個手感」。不過也有不少網友認為是陳信安，「信安，台灣最接近NBA的球員」、「陳信安受傷前切亞洲球員都一步過」。

世大運 中華隊 田壘 陳信安 陳盈駿 林志傑

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