籃球／稅務盃3對3鬥牛賽今開打 新竹攻城獅來助陣
新竹市稅務局趁暑假於今天在新竹市立體育館舉辦稅務盃3對3鬥牛籃球賽，活動報名踴躍，參賽隊伍215隊比去年147隊多將近一半。市長高虹安到場開球，並邀來新竹攻城獅球員王子綱、呂奇旻及宋宇軒等球星和參賽者一起「尬球」，炒熱現場氣氛。
新竹市政府舉辦的稅務盃3對3鬥牛籃球賽邁入第18屆，每年都吸引不少青少年組隊報名；市府稅務局也配合今年民法法定的成年年齡下修為18歲，現場也擺出稅務宣導攤位，邀請滿18歲的民眾欣賞3對3鬥牛籃球賽同時，也能了解自身的稅務權利。
稅務局長蘇蔚芳說，今年適逢民法成年年齡下修為18歲，影響地價稅、房屋稅及土地增值稅等地方稅租稅權益，因此這屆活動主題特別以「18歲（稅）It's Your Turn」作為核心理念，藉由租稅結合籃球活動，讓民眾瞭解相關租稅法令。
高虹安表示，感謝新竹市體育會籃球委員會大力協助稅務局舉辦「稅務盃3對3鬥牛籃球賽」，中華大學啦啦隊也到場表演。市府會持續透過公私協力，提供各項運動相關的支持和鼓勵，希望透過這些方式讓新竹市的運動能夠蓬勃發展，
另外，高虹安也提到，新竹市光復高中籃球隊今年奪下HBL二連霸，展現竹市籃球運動實力，新竹地區也還有在地的新竹攻城獅隊，市府未來會繼續營造城市運動風氣。
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