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T1聯盟／林信寬與魔獸撞背號 顏行書：讓他們當面溝通

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台啤雲豹選秀狀元林信寬（左2）沿用使用多年的12號。記者劉肇育／攝影
台啤雲豹選秀狀元林信寬（左2）沿用使用多年的12號。記者劉肇育／攝影

T1聯盟台啤雲豹隊在今天舉行兩位新秀狀元林信寬與榜眼高錦瑋的加盟記者會，並為兩人分別送上12號與5號球衣，其中林信寬選擇從高中就一路穿著的12號，正好是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上賽季在雲豹時的背號，球隊營運長顏行書就笑著表示，到時候讓他們當面溝通。

雲豹在今年季後與台啤合作後本土戰力大進補，又在選秀會上利用前兩順位一口氣補進林信寬與高錦瑋兩名大物，為上賽季貧弱的本土陣容注入強心針，而今天台啤雲豹球團也為兩人舉行加盟記者會，甚至邀請到林信寬的奶奶、妹妹和高錦瑋的叔叔帶著奶奶煮的豬腳到場見證，讓加盟記者會瞬間變得相當溫馨。

其中由奶奶一手帶大的林信寬表示，今天原以為只有妹妹代表出席，當看到奶奶現身時一度快哭出來，「我是阿嬤照顧我長大的，以前比賽在台北或是高雄辦時，她很難能來一趟，所以今天真的很感動，感謝球團的用心。」

林信寬在今天記者會上也正式公佈新賽季背號為從高中開始一路使用的12號，他強調這個背號是東山高中教練廖硯鋕給他的，這個號碼也能帶給他穩定的感覺，能在職業場上穿上它肯定是最符合自己的。

不過上賽季雲豹則是由洋將「魔獸」霍華德穿著12號，儘管目前霍華德是否會再次加盟仍是未知數，但台啤雲豹營運長顏行書也表示，如果屆時霍華德回鍋，將會讓兩人當面溝通，「雖然依照慣例應該都是要讓學長，而我們兩個新球員都是很客氣和懂事的球員，就像錦瑋原本也有屬意的背號，但同樣是學長在使用，他也沿用了自己過去穿過的5號。」

雲豹 林信寬 台啤

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