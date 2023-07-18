聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／終於中選 吳沛嘉：做好自己不落人口舌
世新大學205公分長人吳沛嘉，網路擁有高聲量，但上周PLG和T1聯盟選秀會都落選，今天「壓軸」登場的SBL新人選秀會終於獲得唱名，第二輪第二順位獲得台啤青睞，讓他直呼「終於」，放下心中大石。
「如釋重負。」吳沛嘉坦言，為選秀煎熬的這段時間沒能睡好，常常到凌晨3、4點都沒睡意，不過自己名字真的被喊到還是有些震驚，「有嚇到，因為沒報太大期待，平常心。」
SBL是最後登場的選秀會，吳沛嘉坦言有想過全部落選的狀況，「就是變成自由球員，也是要維持手感，等待機會。」如今被台啤選中，他對菜鳥年的期許很直接，「能拚就拚，盡自己最大努力。」
國中和高中都曾是冠軍隊成員，吳沛嘉205公分的身高備受期待，但大學時期球場沒有特別代表作，在個人社群反而會和網友隔空交火，現在要邁入籃球生涯新階段，他坦言對於網友的負面評論不可能不生氣，能做的就是把自己做好，「平常心，不要讓自己落入別人口舌。」
今年SBL選秀會共54人報名，最終11人中選，握有「狀元籤」的彰化柏力力一口氣挑了6名選手，分別是蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群和徐仕宏，第二順位的台啤首輪選擇蔣浩文、第二輪指名吳沛嘉，第三順位的台銀只選了郭振復，裕隆挑中王翊帆和涂亦含。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言