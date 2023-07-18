快訊

高中生到河邊玩水抓7隻怪蟹回家 一查竟是「地球全新物種」登上國際期刊

下班小心！19縣市豪大雨特報 6縣市慎防大雷雨

失智翁捐上億房產惹議 行天宮發千字聲明回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／終於中選 吳沛嘉：做好自己不落人口舌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳沛嘉獲SBL台啤隊指名。 台啤隊臉書
吳沛嘉獲SBL台啤隊指名。 台啤隊臉書

世新大學205公分長人吳沛嘉，網路擁有高聲量，但上周PLG和T1聯盟選秀會都落選，今天「壓軸」登場的SBL新人選秀會終於獲得唱名，第二輪第二順位獲得台啤青睞，讓他直呼「終於」，放下心中大石。

「如釋重負。」吳沛嘉坦言，為選秀煎熬的這段時間沒能睡好，常常到凌晨3、4點都沒睡意，不過自己名字真的被喊到還是有些震驚，「有嚇到，因為沒報太大期待，平常心。」

SBL是最後登場的選秀會，吳沛嘉坦言有想過全部落選的狀況，「就是變成自由球員，也是要維持手感，等待機會。」如今被台啤選中，他對菜鳥年的期許很直接，「能拚就拚，盡自己最大努力。」

國中和高中都曾是冠軍隊成員，吳沛嘉205公分的身高備受期待，但大學時期球場沒有特別代表作，在個人社群反而會和網友隔空交火，現在要邁入籃球生涯新階段，他坦言對於網友的負面評論不可能不生氣，能做的就是把自己做好，「平常心，不要讓自己落入別人口舌。」

今年SBL選秀會共54人報名，最終11人中選，握有「狀元籤」的彰化柏力力一口氣挑了6名選手，分別是蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群和徐仕宏，第二順位的台啤首輪選擇蔣浩文、第二輪指名吳沛嘉，第三順位的台銀只選了郭振復，裕隆挑中王翊帆和涂亦含。

網路上討論度很高的吳沛嘉（左）第二輪第二順位獲得台啤青睞。記者侯永全／攝影
網路上討論度很高的吳沛嘉（左）第二輪第二順位獲得台啤青睞。記者侯永全／攝影

吳沛嘉 選秀 台啤

延伸閱讀

SBL／蒙古好手蘇格爾成狀元 台啤第二輪挑中吳沛嘉

籃球／2聯盟僅15人獲選 吳沛嘉成遺珠 UBA霸主政大全軍覆沒

籃球／職籃選秀才剛獲選 王翊帆輔大盃為母校效力

PLG／40位年輕好手參加選秀「僅8人獲青睞」 寫下歷年新低

相關新聞

SBL／蒙古好手蘇格爾成狀元 台啤第二輪挑中吳沛嘉

國內3籃球聯盟壓軸登場的SBL選秀會今天舉行，共有54人報名，握有「狀元籤」的彰化柏力力選擇蒙古好手蘇格爾，205公分長...

SBL／終於中選 吳沛嘉：做好自己不落人口舌

世新大學205公分長人吳沛嘉，網路擁有高聲量，但上周PLG和T1聯盟選秀會都落選，今天「壓軸」登場的SBL新人選秀會終於...

WSBL／受重傷後轉念 「微笑女孩」陳芷英期待新挑戰

今年2月UBA雖遭遇左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，「微笑女孩」陳芷英仍決定繼續籃球路，今天WSBL新人選秀會她在首輪第二順位...

WSBL／6人報名4人中選 吳侑萱狀元、「微笑女孩」陳芷英榜眼

2023年WSBL選秀會今天和SBL新人選秀會一同登場，先舉行的WSBL新人選秀會共6人報名，衛冕軍國泰人壽首輪直接放棄...

籃球／關懷偏鄉學子 基層籃協彰化芬園辦訓練營

彰化芬園鄉今天迎來為期2天的暑期少年籃球營，為提小球員國際視野，營隊特別邀請了國內職籃部分菁英球星，像是首位歸化我國籍的...

PLG／代表台灣出征東超 勇士簽下亞洲外援巴爾菲特

台北富邦勇士完成PLG三連霸，2023到2024賽季將再度代表台灣出賽East Asia Super League東亞超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦