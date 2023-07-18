SBL／終於中選 吳沛嘉：做好自己不落人口舌

世新大學205公分長人吳沛嘉，網路擁有高聲量，但上周PLG和T1聯盟選秀會都落選，今天「壓軸」登場的SBL新人選秀會終於獲得唱名，第二輪第二順位獲得台啤青睞，讓他直呼「終於」，放下心中大石。

「如釋重負。」吳沛嘉坦言，為選秀煎熬的這段時間沒能睡好，常常到凌晨3、4點都沒睡意，不過自己名字真的被喊到還是有些震驚，「有嚇到，因為沒報太大期待，平常心。」

SBL是最後登場的選秀會，吳沛嘉坦言有想過全部落選的狀況，「就是變成自由球員，也是要維持手感，等待機會。」如今被台啤選中，他對菜鳥年的期許很直接，「能拚就拚，盡自己最大努力。」

國中和高中都曾是冠軍隊成員，吳沛嘉205公分的身高備受期待，但大學時期球場沒有特別代表作，在個人社群反而會和網友隔空交火，現在要邁入籃球生涯新階段，他坦言對於網友的負面評論不可能不生氣，能做的就是把自己做好，「平常心，不要讓自己落入別人口舌。」