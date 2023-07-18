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SBL／蘇格爾成狀元 台啤第二輪挑中吳沛嘉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網路上討論度很高的吳沛嘉（左）第二輪第二順位獲得台啤青睞。記者侯永全／攝影
網路上討論度很高的吳沛嘉（左）第二輪第二順位獲得台啤青睞。記者侯永全／攝影

國內3籃球聯盟壓軸登場的SBL選秀會今天舉行，共有54人報名，握有「狀元籤」的彰化柏力力選擇蒙古好手蘇格爾，205公分長人吳沛嘉則在第二輪被第二順位的台灣啤酒相中，總共11人獲選，柏力力總共選了6輪。

SBL選秀順位依序是彰化柏力力、台灣啤酒、台灣銀行和裕隆納智捷，柏力力選擇「蒙古軍團」的蘇格爾，台啤「榜眼」籤挑中台師大後衛蔣浩文，第三順位的台灣銀行挑中高師大長人郭振復，第四順位的裕隆挑中輔仁大學後衛王翊帆。郭振復上周被T1聯盟台中太陽挑中，王翊帆PLG聯盟選秀會也受新竹街口攻城獅青睞。

第二輪順序不變，第一順位的柏力力挑中國體大謝承諳，第二順位的台啤選擇205公分長人吳沛嘉，第三順位的台銀直接放棄，第四順位的裕隆選擇政治大學涂亦含。

第三輪，柏力力選擇輔仁大學蔡紘揚，台啤和裕隆也中止指名。

第四輪，柏力力挑中高師大長人廖景泰。

第五輪，柏力力指名台科大陳昭群。

第六輪，柏力力選擇來自屏東的徐仕宏。

第七輪，柏力力放棄，SBL選秀會結束。

來台多年的蘇格爾，已能用中文表達簡單心情，他說：「我會繼續努力，謝謝你，謝謝大家。」他表示會用籃板和防守幫助新隊伍。

網路上很有聲量的吳沛嘉，PLG和T1聯盟都落選，SBL選秀會終於獲得唱名，他在台上感謝球團給機會，榮幸也開心可以加入台啤大家庭，同時感謝世新大學教練團。

廖景泰在台上透露，選秀最後一站，心情其實很忐忑，感謝自己有堅持下去，繼續走在籃球路上，同時感謝彰化柏力力，讓來自彰化花壇的自己能「回家打球」。

「蒙古軍團」的蘇格爾（左）被彰化柏力力挑中，成為今年SBL新人選秀會狀元。記者侯永全／攝影
「蒙古軍團」的蘇格爾（左）被彰化柏力力挑中，成為今年SBL新人選秀會狀元。記者侯永全／攝影

選秀 台啤 SBL

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