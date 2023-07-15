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CBA／北控探花籤選入林彥廷 成我國第9位中選球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「政大航空」林彥廷首輪第3順位被北京控股選入，成為我國第9位在CBA選秀會上中選的球員 圖／政大雄鷹提供
「政大航空」林彥廷首輪第3順位被北京控股選入，成為我國第9位在CBA選秀會上中選的球員 圖／政大雄鷹提供

邁入第9屆的中國大陸CBA選秀會在今天登場，其中「政大航空」林彥廷在首輪第3順位被北京控股選入，成為我國第9位在CBA選秀會上中選的球員，也將是新賽季除了劉錚、陳盈駿林庭謙與馬建豪外，第5位在CBA發展的我國球員。

CBA於2015年首度舉行選秀會，在今年已經邁入第9年，過去我國包括胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙、馬建豪等人都是透過選秀加入CBA，其中又以陳盈駿在2017年被廣州龍獅隊首位唱名順位最高。

而今年CBA選秀我國只有政大後衛林彥廷報名參選，體能勁爆的林彥廷是政大在UBA完成3連霸的主力班底，今年他也一度報名參加PLG選秀會，不過在體測會前選擇放棄參選，展現前往CBA發展的決心，而日前也傳出北京控股有望利用透過交易與寧波換回的狀元籤或是首輪第3順位籤選下林彥廷。

今年選秀會包括林彥廷在內共有71人符合參選資格，最終手握狀元籤的北控選擇廣東工業大學的陳國豪，成為今年選秀狀元，至於四川金強則是透過榜眼籤選入清華大學後衛方佳晨，而北控的探花籤則是選擇了林彥廷，成為今年選秀會前3位中選的球員。

選秀 陳盈駿 林庭謙

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