T1聯盟／台啤雲豹選秀獲2即戰力 顏行書：魔獸看到也會笑

台灣運彩xT1聯盟台啤雲豹今天選秀會補進台灣師範大學林信寬、健行科大高錦瑋等即戰力新秀，球隊營運長顏行書直呼滿意，並相信「魔獸」霍華德看到球隊陣容也會笑。

上季在台灣職業籃球T1聯盟戰績敬陪末座的桃園永豐雲豹日前與台啤英熊結盟，新球季將以「台啤雲豹」名稱出征，而原本台啤英熊主力球員蔣淯安、李啟瑋新賽季也將換穿新戰袍亮相，加上今天選秀會以狀元、榜眼籤選中台師大前鋒林信寬和健行科大後衛高錦瑋，台啤雲豹新賽季戰力可望大幅提升。

談到選秀結果，台啤雲豹球隊營運長顏行書接受媒體聯訪時強調，「超級滿意」，他除了期許未來林信寬、高錦瑋成為球隊建隊基石，也期待2人成為台灣男籃的核心，並看好林信寬菜鳥年就有機會卡位先發。

2名即戰力新秀林信寬、高錦瑋都期待能向陣中學長學習，對於新人王獎項，林信寬表示：「當然給自己1個小期許，但不會一定要得到這個獎 ，希望如果我的表現好到讓我得這個獎是最好，最重要在場上可以幫助球隊。」

高錦瑋在大專籃球聯賽（UBA）結束後就展開增重計畫，他透露，目前已增重5、6公斤，目的是希望讓自己變得更壯一點。

今年選秀會告一段落後，顏行書透露接下來佈局，將鎖定本土大前鋒和中鋒球員，而總教練人選將以在亞洲職籃有執教經驗的教練為主。

談到與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）洽談合約進度，顏行書表示，洋將補強是在後面階段，但他強調：「如果霍華德看到看到我們陣容，應該也會笑，他應該會打得更開心。」