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UBA／政大赴北京交流賽 陳子威想親眼看林彥廷參加CBA選秀

中央社／ 台北9日電
政大男籃隊總教練陳子威（左）和林彥廷。聯合報系資料照／記者曾思儒攝影
政大男籃隊總教練陳子威（左）和林彥廷。聯合報系資料照／記者曾思儒攝影

政大後衛林彥廷將參加7月15日登場的CBA選秀會，挑戰隊史首位獲得CBA球隊青睞的選手，總教練陳子威今天將先率隊前往中國北京參加交流賽，並有意前往選秀會現場見證歷史。

林彥廷高中就讀能仁家商時，擁有出色彈跳能力，時常上演爆扣美技，為他贏得「能仁航空」美名，他在高三那年為球隊拿下高中籃球聯賽（HBL）隊史第3冠，並獲選冠軍賽最有價值球員（MVP），頂著MVP光環的他，卻出乎意料，未跟隨以往學長步伐、前往健行科大，而選擇加入剛成軍不久的政大男籃。

身高185公分林彥廷大學4年期間，不僅幫助政大勇奪隊史首座金盃，還連3年稱霸大專籃球聯賽（UBA），正當外界以為這架「政大航空」將駛往台灣職籃P. LEAGUE+（選秀會PLG）時，他上週決定「改變航線」，退出PLG選秀，改投入中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會，也是本屆CBA選秀會唯一台將。

林彥廷成為繼2021年洪楷傑後，第2位報名CBA選秀的政大好手，而洪楷傑當年CBA落選後、留在PLG舞台，林彥廷今年不僅有機會在政大隊史留名，同時將挑戰成為繼胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙，馬建豪後，成為史上第9名在CBA獲選的台將。

在政大總教練陳子威眼中，林彥廷個性勇於挑戰，他也樂見子弟兵參加CBA選秀，並鼓勵球員有機會就去挑戰海外舞台，未來返回台灣籃壇後，將有更多談判籌碼。

陳子威接受中央社記者訪問時指出，林彥廷曾參加中國真人秀節目，在中國擁有一定知名度，加上政大雄鷹創辦人姜豐年過去曾帶領新浪參加CBA賽事，以姜豐年在當地的人脈，對於林彥廷這次挑戰CBA都將有所助益。

陳子威強調，不只是CBA，球隊同時也有與日本職籃B.LEAGUE聯繫，希望未來為政大球員創造不一樣的路。

政大主控游艾喆明年將畢業，下一步動向同樣備受矚目，陳子威透露，游艾喆未來有可能循上述模式，前往海外聯賽挑戰，但因目前也有不少台灣職籃隊伍詢問中，屆時也會再評估。

政大男籃在完成UBA 3連霸後，休賽季依舊積極練兵，朝4連霸目標邁進，今天將啟程前往中國，與北京首鋼、北京控股青年隊以及當地大學隊展開交流賽，陳子威透露，屆時會有CBA教練到場，他也鼓勵球員把握曝光機會。

今年CBA選秀會將於7月15日在成都舉行，預計林彥廷將親赴現場，陳子威同樣期待能親眼見證子弟兵締造歷史，他說：「我還在考慮要不要到現場，但去的機率應該是滿高的。」

選秀 陳子威 PLG

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