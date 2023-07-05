T1聯盟／台啤雲豹結盟 蔣淯安領軍

台啤英熊、桃園雲豹隊最近傳合併消息，昨兩隊共同宣布結盟，新球季以「台啤雲豹」名稱參與T1聯盟，歷史性合作創下體壇先例。

雲豹執行長張建偉也是新隊伍台啤雲豹執行長，他昨解釋，台啤球員的合約仍屬於台啤籃球協會，但贏球獎金或其他激勵獎金就會由台啤雲豹負責，行銷相關費用也是台啤雲豹處理，接續和其他廠商的冠名或合作，都會以「台啤雲豹」方式討論，主場仍會留在桃園，但計畫從國體大移師桃園巨蛋。

雲豹和英熊上季曾爆發聯盟史上最大規模衝突事件，季外聯手投下震撼彈。台灣菸酒董事長丁彥哲說，球隊已有55年歷史，選擇和雲豹合作，是看中雲豹過去兩年對籃球的熱情，以及雲豹執行長張建偉行銷能力，可彌補台啤隊過去經營不足地方，「這是歷史性的一刻，相信也會擦出很好的火花。」

張建偉以「受寵若驚」形容這次合作，他也透露，目前雲豹有6名本土球員有約在身，台啤包括當家球星蔣淯安在內約有20位成員，台啤雲豹的球員陣容選秀會後才會成形，「魔獸」霍華德是否再續前緣也還沒定案。

T1秘書長張樹人說，原本英熊的參賽權由台新育樂承接，雲豹是和台啤籃球協會合作，T1仍維持6隊規模，14日舉行新人選秀會。