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籃球／民族連霸教頭領軍 Ｕ16亞青女籃中華隊12人出爐

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
民族國中教頭許秀勉。圖／報系資料照
民族國中教頭許秀勉。圖／報系資料照

2023年U16亞洲女籃錦標賽將在10日到16日在約旦安曼進行，中華U16女籃隊在JHBL民族國中教頭許秀勉領軍下，將於8日出征，中華籃協今天公布最終12人名單，HBL「新人后」葉侑璇也在內。

中華U16女籃代表隊由民族國中連霸教頭許秀勉領軍，教練劉君儀、李佩錡、體能教練詹紫涵、運動防護員楊舒涵；12位參賽球員是陳姿宸、張善筑、吳欣穎、洪語暄、王若妍、林宇涵、楊采璇、葉侑璇、徐郁婷、潘陳家姍、許語珊和彭郁臻。

U16亞青女籃2年舉辦一次，中華隊最佳成績是2009年的銅牌，之後3屆也都打進4強，但從2017年後就退出4強行列，今年要尋求重返4強，爭取U17世青女籃門票。

本屆U16女籃亞錦賽共計有9隊參賽，中華隊預賽和澳洲、南國、泰國、敘利亞同組，採單循環後取分組前2名晉級四強，分組第3進行5到6名排名賽、分組第4進行7到8名排名賽。

中華U16女籃6月7日開訓，經過一個月的密集訓練，許秀勉依據球員們集訓期間的各項表現評比，遴選出近況最佳的12位球員，8日出發，10日首戰泰國。

中華隊 HBL JHBL

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