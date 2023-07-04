籃球／泰帥盃籃球邀請賽落幕 地主泰山高中收穫良多

為期4天的「泰帥盃」高中籃球邀請賽今天落幕，幾乎匯集台灣HBL男子組勁旅的激戰，最終由能仁家商拿下冠軍，而地主泰山高中雖僅獲得第3但收穫滿滿。

泰帥盃參賽8隊除地主泰山高中外，包括高中籃球聯賽（HBL）2連霸的光復高中、第4名能仁家商，以及打進8強的東泰高中。加上南湖高中、基隆商工、花蓮體中、三民家商等傳統強隊，都從7月1日起在泰山高中體育館進行單循環28場比賽。

泰山高中籃球隊教練廖文彬在接受中央社訪問時說：「這是一個蠻特別的時刻，畢竟這是新北市泰山區唯一的一場大型盃賽，對於凝聚地方的籃球氛圍很有幫助，也讓泰山國小、國中的籃球隊成員看到未來。」

「泰帥盃」高中籃球邀請賽已因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係延期2次，今年還找到日本知名品牌擔任主要贊助商，得以在後疫情時代來臨亮相。

HBL在今年3月已落幕，但泰山高中到暑假前已參與過數個季外的小型盃賽，國內最遠曾拉到外島馬祖，但卻是今年第1次在自己主場參加比賽。

廖文彬說：「舉辦這場比賽讓我們的小朋友也學到很多，尤其贊助商GATSBY是日本廠商，他們做事都相當仔細，每個步驟都按照規定時間來，讓小朋友們親眼看到時間管控的重要性，比我一直講半天還有用。」

泰山高中在上個賽季的HBL排名第6，被摒除在4強之外，這次經過泰帥盃的洗禮，全隊也繃緊神經，把平時訓練強度都拉高。

廖文彬說：「公立學校資源確實比較少，我們新賽季的目標還是放在重返小巨蛋（4強），也希望球員能透過這場盃賽，瞭解到自己還有什麼地方需要加強。」