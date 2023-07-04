PLG／新北國王「重磅補強」 原鋼鐵人王柏智降臨新北禁區

新北國王籃球隊在聯盟公佈首波自由球員名單之後，很快地進行「重磅補強」，今（4）日宣佈簽下「坦克」王柏智，補強禁區戰力。總經理毛加恩表示，王柏智不只對抗，還有優秀的手感與視野，都相當適合新北國王的系統，相信會有很大的發揮空間。

今年27歲的王柏智身高195公分，靠著130公斤的厚實身材在禁區擁有驚人的對抗性，其潛力備受期待，也曾在2018年入選瓊斯盃中華白隊。王柏智在2019年加入ABL福爾摩沙台新夢想家，之後並隨隊來到P. LEAGUE+，2021年則轉戰高雄17直播鋼鐵人。上季在有限的發揮空間，也有過3場得分雙位數表現，更是有一場面對臺北富邦勇士斬獲15分、10籃板的雙十演出。

雖然在洋將林立的禁區身高受限，但仍靠著獨特的身型以及生涯41.56％兩分球命中率、37.78％外線命中率，繳出6.5分、4.1籃板的成績，其中2022年1月面對新竹街口攻城獅的比賽，更是繳出25分、6籃板的生涯代表作，獲選單週最佳球員。

毛加恩表示，王柏智的到來就是補強目前陣容單薄的內線，且也可以分擔年事已高的戴維斯（Quincy Davis III）其負擔。王柏智態度非常積極，除了能夠與洋將產生一定的對抗，他還有良好的手感與視野，也可以在外圍進攻，非常適合新北國王的系統，期待他未來的表現！