籃球／暑假就是要鬥牛！社教盃3對3職籃好手秀球技

「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」今、明兩天在高雄市立社會教育館及小港高中活動中心熱鬧開打，來自南高屏8百多名學生選手PK球技，歡迎觀賽。開幕特別安排「職籃選手秀球技」表演賽，邀請桃園璞園領航猿籃球隊施顏宗、台中太陽籃球隊溫立煌及入選中華培訓隊的劉承彥，三大職籃高手秀球技。

三對三籃球賽已納入奧運正式比賽項目，社教盃三對三籃球鬥牛賽因新冠疫情而停辦2年，今年恢復舉辦。主辦單位社教館長沈坤佑表示，籃球是校園與社區最受歡迎、最普及的運動，籃球鬥牛更因組隊門檻低，且能培養默契而受到青少年朋友的熱愛。比賽中藉由同儕間組隊參賽，切磋技巧，提高籃球技術水準，並培養出正確人際關係及運動習性。

高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽今年邁入第10屆，分8組個別競賽，參賽年齡層從國小二年級至高中三年級。

主辦單位社教館為避免場地在戶外，選手將飽受日曬之苦，特別商借鄰近小港高中學生活動中心優質賽場，採雙室內空調場地比賽，不需擔心烈日酷曬或遇雨停賽。賽程期間小港醫院熱心支援護理人員，為受傷選手提供即時醫療服務；小港區體育會全力規畫賽程；小港區農會熱忱贊助瓶裝礦泉水。

開幕典禮由社教館長沈坤佑主持，高雄市議員陳麗娜、小港高中校長陳建民、中油大林煉油廠長廖本源、小港區農會總幹事盧振豪等參與。

社教館邀請職籃桃園璞園領航猿籃球隊施顏宗、台中太陽籃球隊溫立煌及入選中華培訓隊的劉承彥，三大高手秀球技。施顏宗及溫立煌都是高雄人，劉承彥為南投人，雙方鬥實力又鬥體力，娛樂大於競技，趣味十足。

為使籃球運動向下扎根，今年開辦國小組，報名熱烈共有67隊參賽。「三爆烈火隊」隊員黃泇丞是賽事年紀最小的選手，才9歲，他說報名參賽最主要是累積經驗，所以在賽前即自我訓練別懼怕比自己高大的對手，盡力把所學的功夫秀出來即可。