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籃球／暑假就是要鬥牛！社教盃3對3職籃好手秀球技

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市社教館感謝各方單位贊助「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」。記者徐如宜／攝影
高雄市社教館感謝各方單位贊助「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」。記者徐如宜／攝影

「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」今、明兩天在高雄市立社會教育館及小港高中活動中心熱鬧開打，來自南高屏8百多名學生選手PK球技，歡迎觀賽。開幕特別安排「職籃選手秀球技」表演賽，邀請桃園璞園領航猿籃球隊施顏宗台中太陽籃球隊溫立煌及入選中華培訓隊的劉承彥，三大職籃高手秀球技。

三對三籃球賽已納入奧運正式比賽項目，社教盃三對三籃球鬥牛賽因新冠疫情而停辦2年，今年恢復舉辦。主辦單位社教館長沈坤佑表示，籃球是校園與社區最受歡迎、最普及的運動，籃球鬥牛更因組隊門檻低，且能培養默契而受到青少年朋友的熱愛。比賽中藉由同儕間組隊參賽，切磋技巧，提高籃球技術水準，並培養出正確人際關係及運動習性。

高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽今年邁入第10屆，分8組個別競賽，參賽年齡層從國小二年級至高中三年級。

主辦單位社教館為避免場地在戶外，選手將飽受日曬之苦，特別商借鄰近小港高中學生活動中心優質賽場，採雙室內空調場地比賽，不需擔心烈日酷曬或遇雨停賽。賽程期間小港醫院熱心支援護理人員，為受傷選手提供即時醫療服務；小港區體育會全力規畫賽程；小港區農會熱忱贊助瓶裝礦泉水。

開幕典禮由社教館長沈坤佑主持，高雄市議員陳麗娜、小港高中校長陳建民、中油大林煉油廠長廖本源、小港區農會總幹事盧振豪等參與。

社教館邀請職籃桃園璞園領航猿籃球隊施顏宗、台中太陽籃球隊溫立煌及入選中華培訓隊的劉承彥，三大高手秀球技。施顏宗及溫立煌都是高雄人，劉承彥為南投人，雙方鬥實力又鬥體力，娛樂大於競技，趣味十足。

為使籃球運動向下扎根，今年開辦國小組，報名熱烈共有67隊參賽。「三爆烈火隊」隊員黃泇丞是賽事年紀最小的選手，才9歲，他說報名參賽最主要是累積經驗，所以在賽前即自我訓練別懼怕比自己高大的對手，盡力把所學的功夫秀出來即可。

社教館於賽程期間，特別開放該館的體能訓練工房、飛碟球機、手足球機、KTV室、DISCO室、撞球室、乒乓球室等休閒場域，讓學生選手們在刺激的競技場外能有個紓解身心的娛樂空間。

「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」有來自南高屏8百多名學生選手PK球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」有來自南高屏8百多名學生選手PK球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」有來自南高屏8百多名學生選手PK球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」有來自南高屏8百多名學生選手PK球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影
「2023高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕安排職籃選手秀球技。記者徐如宜／攝影

桃園璞園領航猿 施顏宗 台中太陽

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