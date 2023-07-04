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PLG／「扣取邱」來了 邱大宗掌鋼鐵人兵符不忘創金句

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱大宗新賽季正式執掌鋼鐵人隊兵符。圖／高雄鋼鐵人隊提供
邱大宗新賽季正式執掌鋼鐵人隊兵符。圖／高雄鋼鐵人隊提供

五月甫率領裕隆納智捷隊拿下SBL總冠軍的「扣取邱」邱大宗，即將接掌高雄17直播鋼鐵人隊總教練，而在下半季臨危受命擔綱總教練的鄭志龍將專任籃球事務營運長。

邱大宗擁有SBL、CBA、NBL多年的執教經歷，於SBL時期多次帶領台北達欣工程闖進冠軍賽，2020-21賽季返台接任裕隆納智捷總教練期間，拿下兩座總冠軍，SBL執教期間共拿下四座總冠軍，並三度獲得年度最佳總教練，更在今年達成生涯執教破200勝，為SBL第二人，戰績功業彪炳。

邱大宗新賽季正式執掌鋼鐵人隊兵符。圖／高雄鋼鐵人隊提供
邱大宗新賽季正式執掌鋼鐵人隊兵符。圖／高雄鋼鐵人隊提供

除了執教經驗豐富，邱大宗擔任球評的經典語錄更是網上討論的熱門話題，也獲得球迷們的喜愛。而邱大宗與鋼鐵人的連結，2020-21年也曾與鋼鐵隊長呂政儒共同拿下冠軍，更特別的是，邱大宗初於台灣職籃CBA擔任宏國象教練團時，參與了籃球事務營運長鄭志龍的球員時期。

2023-24賽季，擁有「小諸葛」的總教練邱大宗，也將帶著他多年累積的籃球智慧及經歷，持續帶著鋼鐵人成長茁壯，並期許新的賽季能夠爭取更好的成績。

而與高雄的淵源，邱大宗則表示，過去在SBL帶領達欣及裕隆時，都有來高雄作戰的經驗，且勝率達八、九成。至於球迷們所期待的金句系列，他則說：「比賽任務仍會贏球為主要目標，而贏球之餘，還是會盡量創造金句給球迷朋友。」

邱大宗 SBL 達欣

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