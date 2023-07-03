籃球／傳姚明體重破200公斤 身體狀況令球迷擔心

現任中國大陸籃協主席的NBA名人堂球星姚明近日被爆出體重超標，恐怕需要住院。消息一出引發眾多網友關注，姚明近日拍攝祝福影片，但沒有透露自己的身體情況。

據陸媒《新民晚報》報導，有傳言指出「42歲姚明被曝身體不佳，體重嚴重超標過400斤（約200公斤），情況再惡化恐要住院」。這則消息引發大陸網友熱烈討論，姚明6月30日缺席首屆上海籃球「明日之星」爭冠賽的正式啟動儀式，讓外界更加擔心姚明的身體狀況。

據陸媒《看看新聞》報導，姚明由於其他工作無法到場支持，姚明也在個人社群平台發布一則10秒鐘左右的影片，他在影片中看起來精神不錯，但沒有提到身體狀況，只說些祝福的話。

姚明拍影片祝福球員。 截圖自微博

姚明職業生涯從CBA上海大鯊魚隊起步，打了5季後投入NBA選秀，2002年以狀元之姿加盟火箭，生涯8個賽季，場均能拿到19分、9.2籃板，2016年入選名人堂，據NBA官網資料顯示，姚明身高229公分、141公斤。