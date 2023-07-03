PLG／找回對籃球熱愛 林書豪預告新賽季續戰

中央社／ 台北2日電

上季效力職籃PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天在IG發文，原已準備打完2023賽季就不打，但在鋼鐵人找回對籃球的熱愛，雖然不確定明年在哪裡打，但將開始準備2024年賽季。

林書豪今年2月正式披上台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人戰袍後，不但幫助主、客場球隊票房開出紅盤，還拉抬鋼鐵人戰績，一度率隊拉出8連勝，不僅擺脫墊底，還差點闖進季後賽。

林書豪在鋼鐵人首季出賽19場，留下場均26.32分、8.47籃板、8.89助攻成績，期間更連續3場締造大三元紀錄，並拿下年度助攻王獎項。

林書豪在球季結束後返美，他今天在社群平台Instagram發文，他回憶起剛來到高雄時，「頭腦和心都超累和沮喪，遇到連著4年在場上和場下的困難，我心裡準備了打完2023的賽季，然後可能就不打了，我已經100%滿意我為了籃球付出的努力」。

林書豪儘管加入鋼鐵人的時間並不長，但他透露，在鋼鐵人3個月中，他找回信心以及對籃球最單純的熱愛。

林書豪也不忘了感謝球迷帶給他一些在場上最快樂的回憶，「謝謝大家給我那麼多愛和支持，幫助我找回自己」。

林書豪歷經6週放鬆和恢復後，他表示，將開始準備回到球場訓練，「雖然我不確定明年在哪裡打，可是要開始準備2024年的賽季了」。

PLG聯盟6月30日公布首波自由球員名單，包括林書豪在內，共有13名球員成為自由球員，林書豪新賽季落腳處未定，未來選擇續留鋼鐵人或加盟其他球隊，動向備受關注。

延伸閱讀

PLG／聯盟公布首波自由球員 林書豪入列、國王釋出7人最多

NBA／悲情！林書豪前隊友看「沃神」推特才知失業

台灣職業籃球 得林書豪者得天下

PLG／投審會增資案通過 鋼鐵人全力爭取林書豪新球季續留

相關新聞

亞洲盃女籃／粉碎日本連霸 大陸奪冠

去年10月在雪梨打進世界盃女籃賽金牌戰，中國大陸隊雖敗給衛冕軍美國隊，仍追平亞洲隊伍最佳成績；相隔不到一年重返雪梨，大陸...

亞洲盃女籃／大陸相隔12年登頂 208公分MVP韓旭：像夢一樣

半場打完還陷入9分落後，中國大陸隊今天在亞洲盃女籃上演逆轉勝，靠208公分當家中鋒韓旭26分、10籃板「雙10」演出，以...

亞洲盃女籃／208公分韓旭主宰 大陸粉碎日本6連霸美夢

今年亞洲盃女籃兩支不敗隊伍日本隊和大陸隊，今天壓軸金牌戰正面交鋒，兩軍一路糾纏到讀秒階段，大陸才驚險以73：71力退衛冕...

PLG／捲入性騷擾疑雲 陳建州被球迷抓包悄改自介

「黑人」陳建州近期深陷#MeToo風波，陸續被大牙、郭源元等人指控性騷擾，連帶影響到自己擔任執行長的P. LEAGUE+聯盟，繼30日自請暫停聯盟執行長職務後，最近又被球迷發現他已在臉書刪除P. LE

籃球／經典賽纏鬥 老大哥明星藍險勝

Be Heroes經典籃球賽昨在重金翻新的彰化體育館進行，由中華男籃隊化身的明星藍隊出戰世大運代表隊化身的明星白隊，最終...

T1聯盟／塔克Sun課了 以總教練身分回歸太陽

T1聯盟台中太陽隊今天宣布第一季獲得「最佳第六人」的洋將塔克（AnthonyTucker）將正式加盟太陽隊，不過這次他將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦