PLG／找回對籃球熱愛 林書豪預告新賽季續戰

上季效力職籃PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天在IG發文，原已準備打完2023賽季就不打，但在鋼鐵人找回對籃球的熱愛，雖然不確定明年在哪裡打，但將開始準備2024年賽季。

林書豪今年2月正式披上台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人戰袍後，不但幫助主、客場球隊票房開出紅盤，還拉抬鋼鐵人戰績，一度率隊拉出8連勝，不僅擺脫墊底，還差點闖進季後賽。

林書豪在鋼鐵人首季出賽19場，留下場均26.32分、8.47籃板、8.89助攻成績，期間更連續3場締造大三元紀錄，並拿下年度助攻王獎項。

林書豪在球季結束後返美，他今天在社群平台Instagram發文，他回憶起剛來到高雄時，「頭腦和心都超累和沮喪，遇到連著4年在場上和場下的困難，我心裡準備了打完2023的賽季，然後可能就不打了，我已經100%滿意我為了籃球付出的努力」。

林書豪儘管加入鋼鐵人的時間並不長，但他透露，在鋼鐵人3個月中，他找回信心以及對籃球最單純的熱愛。

林書豪也不忘了感謝球迷帶給他一些在場上最快樂的回憶，「謝謝大家給我那麼多愛和支持，幫助我找回自己」。

林書豪歷經6週放鬆和恢復後，他表示，將開始準備回到球場訓練，「雖然我不確定明年在哪裡打，可是要開始準備2024年的賽季了」。

PLG聯盟6月30日公布首波自由球員名單，包括林書豪在內，共有13名球員成為自由球員，林書豪新賽季落腳處未定，未來選擇續留鋼鐵人或加盟其他球隊，動向備受關注。