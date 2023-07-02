亞洲盃女籃／大陸相隔12年登頂 208公分MVP韓旭：像夢一樣

半場打完還陷入9分落後，中國大陸隊今天在亞洲盃女籃上演逆轉勝，靠208公分當家中鋒韓旭26分、10籃板「雙10」演出，以73：71力退尋求6連霸的日本隊，搶下「史詩級」大戰勝利讓大陸女籃總教練鄭薇都喊說「不真實」。

去年率隊奪下世界盃銀牌的鄭薇坦言，賽前確實沒想過能打敗衛冕軍，「這次備戰非常困難，傷病和人員不齊的問題，到賽區才逐步走向正軌。」她形容團隊克服一個個困難，透過一場場去調整，直到昨天4強賽碰地主澳洲隊才打出最好面貌。

「昨天是非常艱苦的比賽，體能消耗非常大，對我們是意志力的考驗。」鄭薇還提到，這次亞洲盃，日本準備非常好，金牌戰兩隊比賽過程中互有領先，感謝所有球員都沒有放棄，非常專注處理每次攻防，直到最後戰勝對手，「非常為她們表現感到驕傲，她們也是克服很多困難才走到現在。」

大陸前一度亞洲盃登頂是2011年，相隔5屆再奪冠，包辦大會最佳陣容、MVP和金牌戰MVP的韓旭形容是「12年磨一劍」，「終於拿下冠軍，重返亞洲顛峰，很有紀念意義的一刻。」她還透露個人很渴望今年亞洲盃冠軍獎盃，目標達成感覺像是「做夢一樣」。

韓旭早在2018年雅加達亞運就入選大陸成人國家隊，現在雖23歲卻已是國家隊「學姊」，她也霸氣宣告，未來還有「很多冠軍要拿」，大家必須不驕傲、不躁進，一步一腳印，自己也有許多進步空間，不過這座冠軍的確增加更多自信心。

日本沒能把握半場9分領先，第四節末還一度6分落後大陸，雖靠林咲希連拿6分助隊追平比數，但讀秒階段先讓韓旭打進超前球，防守籃板又失守，挑戰6連霸仍差了一步。