PLG／捲入性騷擾疑雲 陳建州被球迷抓包悄改自介

「黑人」陳建州近期深陷#MeToo風波，陸續被大牙、郭源元等人指控性騷擾，連帶影響到自己擔任執行長的P. LEAGUE+聯盟，繼30日自請暫停聯盟執行長職務後，最近又被球迷發現他已在臉書刪除P. LEAGUE+聯盟執行長的經歷，取而代之的是「P.League永遠的球迷」。

陳建州撤下臉書的PLG聯盟執行長頭銜。 翻攝自黑人陳建州 臉書

陳建州於2020年一手創立P. LEAGUE+聯盟，是台灣第二個開打的職業籃球聯盟，帶起了新一波的台籃熱潮。在開打第三年仍持續進步，整季總進場人數突破50萬，相比於上一季，成長高達38%。

本週陳建州被爆出性騷擾風波，而P. LEAGUE+聯盟經過了三天的靜默後，日前也發出聲明：「聯盟執行長陳建州先生今日自請暫停其聯盟職務，營運團隊仍照常運作，後續異動將交由董事會決議。」

從聲明中看來，陳建州未來是否永久暫停執行長職務仍待討論，但如今在個人粉專偷偷將此經歷撤下，以「永遠的球迷」自稱，似乎有極大可能性卸下執行長職位。