T1聯盟／傳台啤退出T1換新球隊加入 哈孝遠鬆口證實：不是壞事

先前才駁斥T1台啤英熊籃球隊可能會解體甚至退出聯盟消息的台啤英熊總經理哈孝遠，近期在接受媒體專訪時卻鬆口坦言，台啤英熊下一季可能會換另外一支球隊加入T1，同時他認為這對台灣籃球發展不會是壞事。

「其實這也已經不是Rumor了。下一季應該就會換成另外一個球隊來加入T1，我們台啤英熊籃球隊在下一季可能就不會以這個名稱來繼續打T1。」哈孝遠說。

哈孝遠表示這樣的變動不會是壞事情，有更多更有錢也更大的企業願意投入贊助，肯定是好事情。

「我認為這也是非常好的事情，對整個T1的發展，對台灣的籃球也好，都是非常開心興奮的事情。」哈孝遠笑著說，「只要整個台灣的籃球可以更好，對我們而言就是很開心的事情。這樣大家都有飯吃。」

先前有傳言指出，PLG職籃「福爾摩沙台新夢想家」的贊助商台新銀行，將會成立一支新球隊轉而加盟T1聯盟，當時總經理韓駿鎧只表示，等到下個賽季就會知曉，並喊話夢想家將會變得更好。

執行長陳建州亦認為他不會擔心這樣的贊助商冠名情況生變，「夢想家從來不缺資金，很多企業排隊等著進來。」