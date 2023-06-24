PLG／台北富邦勇士隊主場封王3連霸今遊行 蔣萬安自曝一身分

台北市籃球冠名合作隊伍台北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸勇士王朝。北市府今舉辦「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，市長蔣萬安致贈獎勵金，也以球迷身分恭喜富邦勇士首度在台北主場封王，更拿下三連霸，期許接下來朝向四連霸邁進。

富邦勇士2019年起連續4年代表北市出戰，迄今拿下3次P. LEAGUE+總冠軍，成功建立富邦勇士王朝，今年賽季期間也代表台北站上國際舞台東亞超級聯賽（EASL）。今天在市府感謝儀式上，蔣萬安代表市府接受球隊送上的冠軍金盃和冠軍紀念商品，蔣也頒發獎勵金給勇士們，勉勵球隊征戰辛勞。

蔣萬安表示，自己熱愛籃球也打籃球，完全理解在職業聯盟贏得總冠軍有多不容易，更遑論3座總冠軍，非常感謝每一位球員把冠軍獎盃留在台北與每一位球迷支持，也驕傲地說「有台北富邦勇士真好！」他從P. LEAGUE+成立開始就有關注，且一直都是忠實的富邦勇士球迷，也承諾永遠都會是富邦勇士最忠實的支持者。