聽新聞
test
0:00 / 0:00
PLG／台北富邦勇士隊主場封王3連霸今遊行 蔣萬安自曝一身分
台北市籃球冠名合作隊伍台北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸勇士王朝。北市府今舉辦「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，市長蔣萬安致贈獎勵金，也以球迷身分恭喜富邦勇士首度在台北主場封王，更拿下三連霸，期許接下來朝向四連霸邁進。
富邦勇士2019年起連續4年代表北市出戰，迄今拿下3次P. LEAGUE+總冠軍，成功建立富邦勇士王朝，今年賽季期間也代表台北站上國際舞台東亞超級聯賽（EASL）。今天在市府感謝儀式上，蔣萬安代表市府接受球隊送上的冠軍金盃和冠軍紀念商品，蔣也頒發獎勵金給勇士們，勉勵球隊征戰辛勞。
蔣萬安表示，自己熱愛籃球也打籃球，完全理解在職業聯盟贏得總冠軍有多不容易，更遑論3座總冠軍，非常感謝每一位球員把冠軍獎盃留在台北與每一位球迷支持，也驕傲地說「有台北富邦勇士真好！」他從P. LEAGUE+成立開始就有關注，且一直都是忠實的富邦勇士球迷，也承諾永遠都會是富邦勇士最忠實的支持者。
他說，每次在比賽中都可以看到「野獸」林志傑總是在關鍵時刻挺身而出、扛起責任，他更視林為偶像。蔡文誠在關鍵時刻扮演得分角色，帶動全隊士氣，發揮「本土洋將」價值，也十分佩服洋將Chris Johnson能裡能外、能切能投的籃球技巧，最後向總教練許晉哲所帶領的教練團致上感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言